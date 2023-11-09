Два клуба из Саудовской Аравии хотят в январе подписать Модрича

Два клуба из Саудовской Аравии проявляют интерес к звездному ветерану мадридского «Реала» Луке Модричу. Об этом сообщает журналист Руди Галетти.

По его информации, речь идет об «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихаде». Они попытаются подписать 38-летнего хорвата уже в январе, несмотря на то, что его контракт рассчитан до конца сезона.

Сам Модрич недоволен количеством игрового времени, которое получает в нынешнем сезоне в «Реале», и это повышает вероятность его ухода. Хавбек принял участие в 14 матчах во всех турнирах, но суммарно провел на поле лишь 617 минут.

Ранее сообщалось о том, что Модрич может продолжить карьеру в МЛС.