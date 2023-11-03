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  4. Романо назвал четырех суперзвезд, которые вскоре перейдут в МЛС
Major League Soccer
03 ноября 2023, 17:54 |
621
0

Романо назвал четырех суперзвезд, которые вскоре перейдут в МЛС

В списке – Жиру, Модрич, Гризманн и Суарес

03 ноября 2023, 17:54 |
621
0
Романо назвал четырех суперзвезд, которые вскоре перейдут в МЛС
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо назвал четырех суперзвезд европейского футбола, которые в ближайшем будущем могут перейти в МЛС.

По его информации, это форварды сборной Франции Оливье Жиру («Милан») и Антуан Гризманн («Атлетико» Мадрид), уругваец Луис Суарес из «Гремио», а также полузащитник «Реала» Лука Модрич.

Суарес может перейти в МЛС уже нынешней зимой. Ранее уже сообщалось о том, что уругвайца хотят видеть в клубе Лионеля Месси, «Интер Майами».

Модрич, в свою очередь, недоволен сокращением количества игровой практики в составе «Реала».

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Фабрицио Романо Оливье Жиру Антуан Гризманн Луис Суарес Лука Модрич Major League Soccer (MLS)
Источник MLS
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