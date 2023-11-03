Романо назвал четырех суперзвезд, которые вскоре перейдут в МЛС

Авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо назвал четырех суперзвезд европейского футбола, которые в ближайшем будущем могут перейти в МЛС.

По его информации, это форварды сборной Франции Оливье Жиру («Милан») и Антуан Гризманн («Атлетико» Мадрид), уругваец Луис Суарес из «Гремио», а также полузащитник «Реала» Лука Модрич.

Суарес может перейти в МЛС уже нынешней зимой. Ранее уже сообщалось о том, что уругвайца хотят видеть в клубе Лионеля Месси, «Интер Майами».

Модрич, в свою очередь, недоволен сокращением количества игровой практики в составе «Реала».