Романо назвал четырех суперзвезд, которые вскоре перейдут в МЛС
В списке – Жиру, Модрич, Гризманн и Суарес
Авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо назвал четырех суперзвезд европейского футбола, которые в ближайшем будущем могут перейти в МЛС.
По его информации, это форварды сборной Франции Оливье Жиру («Милан») и Антуан Гризманн («Атлетико» Мадрид), уругваец Луис Суарес из «Гремио», а также полузащитник «Реала» Лука Модрич.
Суарес может перейти в МЛС уже нынешней зимой. Ранее уже сообщалось о том, что уругвайца хотят видеть в клубе Лионеля Месси, «Интер Майами».
Модрич, в свою очередь, недоволен сокращением количества игровой практики в составе «Реала».
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