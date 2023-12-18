Обошел Роналду и Холанда. Кейн вышел в лидеры среди бомбардиров 2023 года

В воскресенье, 17 декабря, в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» одержала крупную победу над «Штутгартом» – 3:0.

Нападающий мюнхенцев Гарри Кейн стал автором двух голов и довел счет своим точным ударам в 2023 году до 51. По этому показателю англичанин обошел форварда клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии Криштиану Роналду и нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна, которые имеют в своем активе по 50 голов в нынешнем году. На счету форварда французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе 49 результативных ударов.

Гарри Кейн, имея 20 голов в 14 матчах, лидирует в гонке бомбардиров Бундеслиги. Ранее сообщалось, что он смог превзойти голеадорское достижение легендарного Уве Зеелера.