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Германия
18 декабря 2023, 01:36 | Обновлено 18 декабря 2023, 01:44
33
0

Обошел Роналду и Холанда. Кейн вышел в лидеры среди бомбардиров 2023 года

На счету англичанина 51 гол

18 декабря 2023, 01:36 | Обновлено 18 декабря 2023, 01:44
33
0
Обошел Роналду и Холанда. Кейн вышел в лидеры среди бомбардиров 2023 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

В воскресенье, 17 декабря, в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» одержала крупную победу над «Штутгартом» – 3:0.

Нападающий мюнхенцев Гарри Кейн стал автором двух голов и довел счет своим точным ударам в 2023 году до 51. По этому показателю англичанин обошел форварда клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии Криштиану Роналду и нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна, которые имеют в своем активе по 50 голов в нынешнем году. На счету форварда французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе 49 результативных ударов.

Гарри Кейн, имея 20 голов в 14 матчах, лидирует в гонке бомбардиров Бундеслиги. Ранее сообщалось, что он смог превзойти голеадорское достижение легендарного Уве Зеелера.

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Гарри Кейн Криштиану Роналду Эрлинг Холанд Килиан Мбаппе Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Источник Opta
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