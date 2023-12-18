Жеребьевка ЛЕ: для Шахтера лучший выбор Карабах или кто-то из французов

В понедельник, 18 декабря, состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

«Шахтер» ранее встречался с шестью из восьми возможных соперников в 1/16 финала Лиги Европы. С тремя французскими командами горняки имеют положительный баланс игр, с двумя равный («Рома» и «Спарта»), а с еще одной – отрицательный («Спортинг»).

В целом же, если смотреть по странам, то наилучшие показатели оранжево-черные имеют с коллективами из Франции, а наихудшие – с полпредами из Италии.

К слову, «Шахтер» прежде ни разу не пересекался с азербайджанцами. Но для украинских клубов команды из этой страны не самый крепкий орешек – в 6 матчах 4 победы при 2-х поражениях.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Шахтер против возможных соперников в 1/16 финала Лиги Европы

Страны

И В Н П М О % +/- Франция 19 9 5 5 26-21 32 56,1 7:3 Португалия 22 9 5 8 39-33 32 48,5 5:6 Германия 26 9 7 10 30-52 34 43,6 6:8 Чехия 6 2 1 3 8-8 7 38,9 2:1 Италия 31 7 5 19 21-64 26 28,0 2:14

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