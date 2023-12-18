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Лига Европы
18 декабря 2023, 00:05 | Обновлено 18 декабря 2023, 00:20
490
0

Жеребьевка ЛЕ: для Шахтера лучший выбор Карабах или кто-то из французов

Горнякам желательно не попасть на «Рому» или «Спортинг»

18 декабря 2023, 00:05 | Обновлено 18 декабря 2023, 00:20
490
0
Жеребьевка ЛЕ: для Шахтера лучший выбор Карабах или кто-то из французов
uefa.com

В понедельник, 18 декабря, состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.

«Шахтер» ранее встречался с шестью из восьми возможных соперников в 1/16 финала Лиги Европы. С тремя французскими командами горняки имеют положительный баланс игр, с двумя равный («Рома» и «Спарта»), а с еще одной – отрицательный («Спортинг»).

В целом же, если смотреть по странам, то наилучшие показатели оранжево-черные имеют с коллективами из Франции, а наихудшие – с полпредами из Италии.

К слову, «Шахтер» прежде ни разу не пересекался с азербайджанцами. Но для украинских клубов команды из этой страны не самый крепкий орешек – в 6 матчах 4 победы при 2-х поражениях.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Шахтер против возможных соперников в 1/16 финала Лиги Европы

Страны

И

В

Н

П

М

О

%

+/-

Франция

19

9

5

5

26-21

32

56,1

7:3

Португалия

22

9

5

8

39-33

32

48,5

5:6

Германия

26

9

7

10

30-52

34

43,6

6:8

Чехия

6

2

1

3

8-8

7

38,9

2:1

Италия

31

7

5

19

21-64

26

28,0

2:14

Клубы

И

В

Н

П

М

О

%

+/-

Марсель

2

2

0

0

4-1

3

100

1:0

Тулуза

2

2

0

0

6-0

6

100

1:0

Ренн

3

2

0

1

4-3

6

66,7

2:0

Спарта

2

1

0

1

4-4

3

50,0

1:0

Рома

8

4

0

4

10-13

12

50,0

1:3

Спортинг

2

0

0

2

0-2

0

0

0:1
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Источник Sport.ua
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