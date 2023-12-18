Жеребьевка ЛЕ: для Шахтера лучший выбор Карабах или кто-то из французов
Горнякам желательно не попасть на «Рому» или «Спортинг»
В понедельник, 18 декабря, состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.
«Шахтер» ранее встречался с шестью из восьми возможных соперников в 1/16 финала Лиги Европы. С тремя французскими командами горняки имеют положительный баланс игр, с двумя равный («Рома» и «Спарта»), а с еще одной – отрицательный («Спортинг»).
В целом же, если смотреть по странам, то наилучшие показатели оранжево-черные имеют с коллективами из Франции, а наихудшие – с полпредами из Италии.
К слову, «Шахтер» прежде ни разу не пересекался с азербайджанцами. Но для украинских клубов команды из этой страны не самый крепкий орешек – в 6 матчах 4 победы при 2-х поражениях.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Шахтер против возможных соперников в 1/16 финала Лиги Европы
Страны
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
+/-
|
Франция
|
19
|
9
|
5
|
5
|
26-21
|
32
|
56,1
|
7:3
|
Португалия
|
22
|
9
|
5
|
8
|
39-33
|
32
|
48,5
|
5:6
|
Германия
|
26
|
9
|
7
|
10
|
30-52
|
34
|
43,6
|
6:8
|
Чехия
|
6
|
2
|
1
|
3
|
8-8
|
7
|
38,9
|
2:1
|
Италия
|
31
|
7
|
5
|
19
|
21-64
|
26
|
28,0
|
2:14
Клубы
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
%
|
+/-
|
Марсель
|
2
|
2
|
0
|
0
|
4-1
|
3
|
100
|
1:0
|
Тулуза
|
2
|
2
|
0
|
0
|
6-0
|
6
|
100
|
1:0
|
Ренн
|
3
|
2
|
0
|
1
|
4-3
|
6
|
66,7
|
2:0
|
Спарта
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4-4
|
3
|
50,0
|
1:0
|
Рома
|
8
|
4
|
0
|
4
|
10-13
|
12
|
50,0
|
1:3
|
Спортинг
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0-2
|
0
|
0
|
0:1
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