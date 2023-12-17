Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Соперник Шахтера. Смотреть онлайн LIVE
Следите за трансляцией церемонии из Ньона 18 декабря в 14:00 по Киеву
В понедельник, 18 декабря, в 14:00 в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы 2023/24.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В 1/16 финала Лиги Европы участвуют 16 команд: 8 команд, занявших вторые места в групповом этапе Лиги Европы (сеяные), и 8 команд, занявших третьи места в групповом этапе Лиги чемпионов (несеяные).
Среди несеяных команд – донецкий Шахтер, занявший 3-е место в группе ЛЧ. Его соперником может стать одна из 8 сеяных команд:
- Фрайбург (Германия)
- Марсель (Франция)
- Спарта Прага (Чехия)
- Спортинг (Португалия)
- Тулуза (Франция)
- Ренн (Франция)
- Рома (Италия)
- Карабах (Азербайджан)
Противостояния будут состоять из двух матчей, правило выездного гола не действует. Команды из одной страны не могут встретиться друг с другом на этой стадии.
Первые матчи запланированы на 15 февраля, а ответные — через неделю, 22 февраля.
Победители 8 матчей 1/16 финала пройдут в мартовский раунд 1/8 финала Лиги Европы, где присоединятся к 8 победителям групп (английские Вест Хэм, Брайтон, Ливерпуль, итальянская Аталанта, испанский Вильярреал, немецкий Байер, шотландский Рейнджерс, чешская Спарта).
Сезон Лиги Европы 2023/24 завершится финалом 22 мая на Дублин Арене в Ирландии.
Лиги Европы 2023/24
1/16 финала, 15 и 22 февраля 2024
Сеяные команды
- Фрайбург (Германия)
- Марсель (Франция)
- Спарта Прага (Чехия)
- Спортинг (Португалия)
- Тулуза (Франция)
- Ренн (Франция)
- Рома (Италия)
- Карабах (Азербайджан)
Несеяные команды
- Галатасарай (Турция)
- Ланс (Франция)
- Брага (Португалия)
- Бенфика (Португалия)
- Фейеноорд (Нидерланды)
- Милан (Италия)
- Янг Бойз (Швецария)
- Шахтер Донецк (Украина)
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Соперник Шахтера. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляция жеребьевки ЛЕ пройдет на официальном сайте УЕФА 18 декабря в 14:00.
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