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Лига Европы
17 декабря 2023, 07:37 | Обновлено 17 декабря 2023, 07:55
331
1

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Соперник Шахтера. Смотреть онлайн LIVE

Следите за трансляцией церемонии из Ньона 18 декабря в 14:00 по Киеву

17 декабря 2023, 07:37 | Обновлено 17 декабря 2023, 07:55
331
1
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Соперник Шахтера. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

В понедельник, 18 декабря, в 14:00 в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы 2023/24.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В 1/16 финала Лиги Европы участвуют 16 команд: 8 команд, занявших вторые места в групповом этапе Лиги Европы (сеяные), и 8 команд, занявших третьи места в групповом этапе Лиги чемпионов (несеяные).

Среди несеяных команд – донецкий Шахтер, занявший 3-е место в группе ЛЧ. Его соперником может стать одна из 8 сеяных команд:

  • Фрайбург (Германия)
  • Марсель (Франция)
  • Спарта Прага (Чехия)
  • Спортинг (Португалия)
  • Тулуза (Франция)
  • Ренн (Франция)
  • Рома (Италия)﻿
  • Карабах (Азербайджан)

Противостояния будут состоять из двух матчей, правило выездного гола не действует. Команды из одной страны не могут встретиться друг с другом на этой стадии.

Первые матчи запланированы на 15 февраля, а ответные — через неделю, 22 февраля.

Победители 8 матчей 1/16 финала пройдут в мартовский раунд 1/8 финала Лиги Европы, где присоединятся к 8 победителям групп (английские Вест Хэм, Брайтон, Ливерпуль, итальянская Аталанта, испанский Вильярреал, немецкий Байер, шотландский Рейнджерс, чешская Спарта).

Сезон Лиги Европы 2023/24 завершится финалом 22 мая на Дублин Арене в Ирландии.

Лиги Европы 2023/24

1/16 финала, 15 и 22 февраля 2024

Сеяные команды

  • Фрайбург (Германия)
  • Марсель (Франция)
  • Спарта Прага (Чехия)
  • Спортинг (Португалия)
  • Тулуза (Франция)
  • Ренн (Франция)
  • Рома (Италия)﻿
  • Карабах (Азербайджан)

Несеяные команды

  • Галатасарай (Турция)
  • Ланс (Франция)
  • Брага (Португалия)
  • Бенфика (Португалия)
  • Фейеноорд (Нидерланды)
  • Милан (Италия)
  • Янг Бойз (Швецария)
  • Шахтер Донецк (Украина)

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Соперник Шахтера. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки ЛЕ пройдет на официальном сайте УЕФА 18 декабря в 14:00.

📺 Видеотрансляция

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Источник Sport.ua
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Перець
Всі вболівальники порішали нам потрібен Карабах і дай боже щоб не Рома
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