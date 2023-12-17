В понедельник, 18 декабря, в 14:00 в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы 2023/24.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В 1/16 финала Лиги Европы участвуют 16 команд: 8 команд, занявших вторые места в групповом этапе Лиги Европы (сеяные), и 8 команд, занявших третьи места в групповом этапе Лиги чемпионов (несеяные).

Среди несеяных команд – донецкий Шахтер, занявший 3-е место в группе ЛЧ. Его соперником может стать одна из 8 сеяных команд:

Фрайбург (Германия)

Марсель (Франция)

Спарта Прага (Чехия)

Спортинг (Португалия)

Тулуза (Франция)

Ренн (Франция)

Рома (Италия)﻿

Карабах (Азербайджан)

Противостояния будут состоять из двух матчей, правило выездного гола не действует. Команды из одной страны не могут встретиться друг с другом на этой стадии.

Первые матчи запланированы на 15 февраля, а ответные — через неделю, 22 февраля.

Победители 8 матчей 1/16 финала пройдут в мартовский раунд 1/8 финала Лиги Европы, где присоединятся к 8 победителям групп (английские Вест Хэм, Брайтон, Ливерпуль, итальянская Аталанта, испанский Вильярреал, немецкий Байер, шотландский Рейнджерс, чешская Спарта).

Сезон Лиги Европы 2023/24 завершится финалом 22 мая на Дублин Арене в Ирландии.

Лиги Европы 2023/24

1/16 финала, 15 и 22 февраля 2024

Сеяные команды

Фрайбург (Германия)

Марсель (Франция)

Спарта Прага (Чехия)

Спортинг (Португалия)

Тулуза (Франция)

Ренн (Франция)

Рома (Италия)﻿

Карабах (Азербайджан)

Несеяные команды

Галатасарай (Турция)

Ланс (Франция)

Брага (Португалия)

Бенфика (Португалия)

Фейеноорд (Нидерланды)

Милан (Италия)

Янг Бойз (Швецария)

Шахтер Донецк (Украина)

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Соперник Шахтера. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки ЛЕ пройдет на официальном сайте УЕФА 18 декабря в 14:00.