С кем сыграют? Определены 8 возможных соперников Шахтера в Лиге Европы
В число возможных оппонентов вошли «Фрайбург», «Марсель», «Спарта»
14 декабря прошли заключительные поединки 6-го тура Лиги Европы 2023/24.
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Донецкий Шахтер узнал 8 потенциальных соперников, с которыми может сыграет весной в 1/16 финала Лиги Европы.
Жеребьевка этой стадии пройдет в швейцарском Ньоне 18 декабря в 14:00 по киевскому времени.
В 1/16 финала ЛЕ команды, перешедшие из ЛЧ (в том числе Шахтер), будут играть против клубов, которые займут 2-е места в группах Лиги Европы.
Самым опасным соперником выглядит итальянская «Рома» под руководством Жозе Моуриньо, финалист прошлогодней Лиги Европы.
По итогам вечерних матчей в число возможных оппонентов горняков вошли «Фрайбург», «Марсель», «Спарта».
Возможные соперники Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы
- 🔹 Группа A: Фрайбург (Германия)
- 🔹 Группа B: Марсель (Франция)
- 🔹 Группа C: Спарта (Чехия)
- 🔹 Группа D: Спортинг (Португалия)
- 🔹 Группа E: Тулуза (Франция)
- 🔹 Группа F: Ренн (Франция)
- 🔹 Группа G: Рома (Италия)
- 🔹 Группа H: Карабах (Азербайджан)
Турнирные таблицы Лиги Европы
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