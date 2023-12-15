С кем сыграют? Определены 8 возможных соперников Шахтера в Лиге Европы

​14 декабря прошли заключительные поединки 6-го тура Лиги Европы 2023/24.

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Донецкий Шахтер узнал 8 потенциальных соперников, с которыми может сыграет весной в 1/16 финала Лиги Европы.

Жеребьевка этой стадии пройдет в швейцарском Ньоне 18 декабря в 14:00 по киевскому времени.

В 1/16 финала ЛЕ команды, перешедшие из ЛЧ (в том числе Шахтер), будут играть против клубов, которые займут 2-е места в группах Лиги Европы.

Самым опасным соперником выглядит итальянская «Рома» под руководством Жозе Моуриньо, финалист прошлогодней Лиги Европы.

По итогам вечерних матчей в число возможных оппонентов горняков вошли «​​​Фрайбург», «​​​Марсель», «​​​Спарта».

Возможные соперники Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы

🔹 Группа A: Фрайбург (Германия)

(Германия) 🔹 Группа B: Марсель (Франция)

(Франция) 🔹 Группа C: Спарта (Чехия)

(Чехия) 🔹 Группа D: Спортинг (Португалия)

(Португалия) 🔹 Группа E: Тулуза (Франция)

(Франция) 🔹 Группа F: Ренн (Франция)

(Франция) 🔹 Группа G: Рома (Италия)

(Италия) 🔹 Группа H: Карабах (Азербайджан)

Турнирные таблицы Лиги Европы