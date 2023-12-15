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  4. С кем сыграют? Определены 8 возможных соперников Шахтера в Лиге Европы
Лига Европы
15 декабря 2023, 00:15 | Обновлено 15 декабря 2023, 00:31
1067
7

С кем сыграют? Определены 8 возможных соперников Шахтера в Лиге Европы

В число возможных оппонентов вошли «​​​Фрайбург», «​​​Марсель», «​​​Спарта»

15 декабря 2023, 00:15 | Обновлено 15 декабря 2023, 00:31
1067
7
С кем сыграют? Определены 8 возможных соперников Шахтера в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

​14 декабря прошли заключительные поединки 6-го тура Лиги Европы 2023/24.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Донецкий Шахтер узнал 8 потенциальных соперников, с которыми может сыграет весной в 1/16 финала Лиги Европы.

Жеребьевка этой стадии пройдет в швейцарском Ньоне 18 декабря в 14:00 по киевскому времени.

В 1/16 финала ЛЕ команды, перешедшие из ЛЧ (в том числе Шахтер), будут играть против клубов, которые займут 2-е места в группах Лиги Европы.

Самым опасным соперником выглядит итальянская «Рома» под руководством Жозе Моуриньо, финалист прошлогодней Лиги Европы.

По итогам вечерних матчей в число возможных оппонентов горняков вошли «​​​Фрайбург», «​​​Марсель», «​​​Спарта».

Возможные соперники Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы

  • 🔹 Группа A: Фрайбург (Германия)
  • 🔹 Группа B: Марсель (Франция)
  • 🔹 Группа C: Спарта (Чехия)
  • 🔹 Группа D: Спортинг (Португалия)
  • 🔹 Группа E: Тулуза (Франция)
  • 🔹 Группа F: Ренн (Франция)
  • 🔹 Группа G: Рома (Италия)
  • 🔹 Группа H: Карабах (Азербайджан)

Турнирные таблицы Лиги Европы

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Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Макс Максов
Хотілось би Карабах, Спарту або Тулузу... Але таке відчуття, що буде хтось по серйозніше! 
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+1
maks_krot
Фрайбург или Спарта!
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+1
vital
3 команди із 8-ми французи. Якась із них швидше за все і випаде Шахтарю. 
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+1
Лига конференций без динамо
Чемпиону Украины по силам любая команда с этой восьмёрки Рома конечно с Моуринью и Лукаку очень будет тяжело с ней да и  Спортинг сейчас на ходу пусть они другим подаются ,ну в 1/16 Карабах нужен чтобы сильно  силы не тратить перед 1/8
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0
Likarua
Головне щоб не Рома , Спортінг і Марсель
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0
roman75zpr
...та и Карабах сейчас не подарок
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0
Андрей Залищук
Найбажаніший варіант Карабах, ну ще Спарта Прага, а найгірший Рома або Марсель, Ренн з принципу не хочеться - уже він був
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0
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