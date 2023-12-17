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  4. Рой КИН – ван Дейку: «Ты играешь за клуб, у которого один титул за 30 лет»
Англия
17 декабря 2023, 22:54 |
969
0

Рой КИН – ван Дейку: «Ты играешь за клуб, у которого один титул за 30 лет»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» не сдержался

17 декабря 2023, 22:54 |
969
0
Рой КИН – ван Дейку: «Ты играешь за клуб, у которого один титул за 30 лет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Кин

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин отреагировал на резонансный комментарий защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейк, который после матча с МЮ (0:0) заявил, что соперники радуются добытой ничьей.

«Вирджил ван Дейк проявил высокомерие, так отозвавшись об игре с «Манчестер Юнайтед». Хотелось бы ему самому кое-что напомнить. Он играет за клуб, который выиграл один титул за 30 с лишним лет.

Он говорит, что только одна команда хотела победить и что «Юнайтед» радуется очку. Юнайтед» находится в трудном положении, как и «Ливерпуль» в трудном положении уже много лет.

Так что, возможно, это высокомерие сегодня ему и помешало», – сказал Кин.

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Рой Кин Ливерпуль Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вирджил ван Дейк Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Источник BBC
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