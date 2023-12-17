Рой КИН – ван Дейку: «Ты играешь за клуб, у которого один титул за 30 лет»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин отреагировал на резонансный комментарий защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейк, который после матча с МЮ (0:0) заявил, что соперники радуются добытой ничьей.

«Вирджил ван Дейк проявил высокомерие, так отозвавшись об игре с «Манчестер Юнайтед». Хотелось бы ему самому кое-что напомнить. Он играет за клуб, который выиграл один титул за 30 с лишним лет.

Он говорит, что только одна команда хотела победить и что «Юнайтед» радуется очку. Юнайтед» находится в трудном положении, как и «Ливерпуль» в трудном положении уже много лет.

Так что, возможно, это высокомерие сегодня ему и помешало», – сказал Кин.