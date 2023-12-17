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  4. ВАН ДЕЙК – о ничьей с МЮ: «Только одна команда пыталась выиграть игру»
Англия
17 декабря 2023, 22:22 |
423
0

ВАН ДЕЙК – о ничьей с МЮ: «Только одна команда пыталась выиграть игру»

Защитник «Ливерпуля» разочарован результатом

17 декабря 2023, 22:22 |
423
0
ВАН ДЕЙК – о ничьей с МЮ: «Только одна команда пыталась выиграть игру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк (справа)

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал о том, испытывает ли он разочарование после ничьей с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

«100%, если вы посмотрите, как мы вели игру. Мы владели мячом и создали несколько возможностей. Только одна команда пыталась выиграть игру.

Мы, конечно, хотим побеждать в каждой игре, поэтому и расстраиваемся. Иногда наши игроки пробивали слишком легко, а могли бы отдать пас вразрез. Иногда не хватало правильного решения.

Конечно, жизнь продолжается, но это расстраивает, потому что мы превосходили соперника во всех аспектах. В итоге они радуются очку, а мы разочарованы.

Очевидно, что «Манчестер Юнайтед» находится не в лучшей форме. Приезжая сюда, все клубы опасаются нас. Мы должны были выиграть сегодня, но мы должны извлекать уроки из определенных ситуаций, и я знаю, что мы это сделаем.

В прошлом году мы подошли к матчу с «Манчестер Юнайтед» не с самым лучшим настроением, но убедительно выиграли, но прошлый год сейчас не в счет», – сказал ван Дейк.

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Ливерпуль Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль - Манчестер Юнайтед Вирджил ван Дейк
Источник BBC
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