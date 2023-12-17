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  4. Поль НАРДИ: «Травма в матче с Зарей? Было больно и хотелось отрубить ногу»
Лига конференций
17 декабря 2023, 18:53 | Обновлено 17 декабря 2023, 19:11
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0

Поль НАРДИ: «Травма в матче с Зарей? Было больно и хотелось отрубить ногу»

Вратарь «Гента» получил очень тяжелую травму в поединке Лиги конференций против «Зари»

17 декабря 2023, 18:53 | Обновлено 17 декабря 2023, 19:11
660
0
Поль НАРДИ: «Травма в матче с Зарей? Было больно и хотелось отрубить ногу»
Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний голкипер «Гента» Поль Нарди, который в поединке групповой стадии Лиги конференций против «Зари» получил тяжелейшую травму ноги, рассказал журналистам о своих первых эмоциях после этого повреждения, а также о первых днях, которые были для футболиста невероятно тяжелыми.

«Честно говоря, я еще не видел этих кадров [с травмой]. Я даже не хочу видеть их».

«Моя нога застряла в земле, а затем… треснула. Вместо того, чтобы скользить вместе с остальным телом, моя нога делала противоположное. Я бы предпочел не вспоминать тот момент, когда это происходило. Очень странно видеть, как нога движется в неестественном положении. А еще этот треск, как будто сломалось большое дерево».

«Я увидел, что нога смотрит не в том направлении, и моим первым вопросом было: смогу ли я когда-нибудь снова ходить? Только в машине скорой помощи начались боли, после того как утих адреналин. Вы знаете, насколько тесны бутсы в наши дни. Их пришлось отрезать. У меня даже судорога свела ногу. Тогда врачам пришлось дать мне что-то сильное. Настолько сильное, что на мгновение я начал парить и петь».

«Первые дни были ужасными. В первую ночь мне было так больно, что я продолжал нажимать кнопку, чтобы мне дали еще обезболивающего. В конце концов, они больше ничего не могли мне дать, но я продолжал им звонить. Мне было так мучительно больно, что хотелось отрубить себе ногу».

«В ту ночь я считал каждую минуту. Я не мог заснуть, ни на минуту. Я просто думал, что буду счастлив, когда смогу встать и позавтракать. Я не мог спать три дня. Я не мог больше сдерживаться. Я так устал, что постоянно терял сознание. Поэтому они боялись выпустить меня из больницы, потому что я был очень слаб. Но мне действительно пришлось переехать домой, чтобы начать спать. Это наконец-то сработало. В первую ночь, которую я провел дома, я спал четырнадцать часов», - рассказал Нарди.

Поль Нарди выступает за «Гент» с сентября 2022 года. В нынешнем сезоне французский голкипер провел 13 матчей, в которых пропустил 16 мячей.

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Источник De Telegraaf
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