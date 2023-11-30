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  4. ВИДЕО. Голкипер Гента получил жуткую травму в матче с Зарей
Лига конференций
30 ноября 2023, 22:13 |
747
1

ВИДЕО. Голкипер Гента получил жуткую травму в матче с Зарей

Вратаря вынесли с поля на носилках

30 ноября 2023, 22:13 |
747
1
ВИДЕО. Голкипер Гента получил жуткую травму в матче с Зарей
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Нарди

В четверг, 30 ноября, в матче 5-го тура Лиги конференций луганская «Заря» сыграла на выезде с бельгийским «Гентом». Украинская команда проиграла со счета 1:4 и потеряла все шансы на выход из группы.

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На 65-й минуте вратарь бельгийского клуба Поль Нарди получил жуткую травму. Страж ворот подвернул ногу при попытке выбить мяч, после чего не смог самостоятельно передвигаться. Его вынесли с поля на носилках, а на 70-й минуте заменили.

ВИДЕО. Голкипер Гента получил жуткую травму в матче с Зарей

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Gargantua
не понимаю как у молодого спортивного человека могла сломаться кость в такой ситуации.
там же даже удара не было, просто под собственным весом
возможно остеопороз или другая патология.
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