ВИДЕО. Голкипер Гента получил жуткую травму в матче с Зарей
Вратаря вынесли с поля на носилках
В четверг, 30 ноября, в матче 5-го тура Лиги конференций луганская «Заря» сыграла на выезде с бельгийским «Гентом». Украинская команда проиграла со счета 1:4 и потеряла все шансы на выход из группы.
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На 65-й минуте вратарь бельгийского клуба Поль Нарди получил жуткую травму. Страж ворот подвернул ногу при попытке выбить мяч, после чего не смог самостоятельно передвигаться. Его вынесли с поля на носилках, а на 70-й минуте заменили.
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