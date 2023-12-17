Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гари НЕВИЛЛ: «Ни один болельщик МЮ не верит, что не проиграем Ливерпулемю»
Англия
17 декабря 2023, 16:59 | Обновлено 17 декабря 2023, 17:02
480
2

Гари НЕВИЛЛ: «Ни один болельщик МЮ не верит, что не проиграем Ливерпулемю»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» дал печальный прогноз

17 декабря 2023, 16:59 | Обновлено 17 декабря 2023, 17:02
480
2
Гари НЕВИЛЛ: «Ни один болельщик МЮ не верит, что не проиграем Ливерпулемю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Невилл

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл не верит в успех своего родного клуба в предстоящем матче против «Ливерпуля».

«Ни один болельщик «Манчестер Юнайтед», включая меня, не верит, что команде сегодня удастся заработать хотя бы очко. Думаю, они проиграют сегодня. Но сюрпризы всегда возможны. Кто знает? Терять надежду – последнее, что должен делать болельщик.

Сегодня перед игрой в раздевалке «Манчестер Юнайтед» будет царить страх. Думаю, они проиграют.

Если они пропустят первыми, я не знаю, каким образом они отреагируют. Обычно они не справляются с такими большими гостевыми матчами, к тому же у них много травм и плохая игровая форма», – сказал Невилл.

Начало матча в 18:30 по Киеву.

По теме:
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 0:0. Текстовая трансляция матча. LIVE
Салах против Онаны. Стартовые составы на матч Ливерпуль – Ман Юнайтед
Манчестер Юнайтед Гари Невилл Ливерпуль Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Источник Sky Sports
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
Футбол | 17 декабря 2023, 14:28 18
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда
ВИДЕО. «Лучший вингер в мире». Все действия Мудрика в матче против Шеффилда

Михаил продолжает обострять игру «Челси»

Реал Мадрид – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 17 декабря 2023, 17:28 0
Реал Мадрид – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Мадрид – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 17 декабря в 22:00 по Киеву

ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
Футбол | 16.12.2023, 18:43
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
ВИДЕО. Забарный стал свидетелем жуткого события. Матч АПЛ приостановлен
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
Футбол | 17.12.2023, 07:45
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
ВИДЕО. Украинский Месси. Воспитанник Динамо оформил супергол за Барселону
Марта Костюк не сыграет против россиянки из-за «геополитического конфликта»
Теннис | 17.12.2023, 13:16
Марта Костюк не сыграет против россиянки из-за «геополитического конфликта»
Марта Костюк не сыграет против россиянки из-за «геополитического конфликта»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
December 32
С таким составом МЮ в УПЛ был бы на 5-м месте.)  То ли дело было при Сульшере.  Там хоть надежды были на каждую игру.
Ответить
0
Wlad West
Ливерпулемю       )))
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны полуфинальные пары клубного чемпионата мира 2023
Стали известны полуфинальные пары клубного чемпионата мира 2023
16.12.2023, 06:59
Футбол
Хацкевич назвал футболистов, кого Динамо стоит вернуть из аренды
Хацкевич назвал футболистов, кого Динамо стоит вернуть из аренды
16.12.2023, 12:52 3
Футбол
ВИДЕО. В Реале состоялся рождественский ужин. Пригласили ли Лунина?
ВИДЕО. В Реале состоялся рождественский ужин. Пригласили ли Лунина?
16.12.2023, 09:50 22
Футбол
Снова разгромили Бельгию. Украина забила восемь голов в игре отбора к ЧМ
Снова разгромили Бельгию. Украина забила восемь голов в игре отбора к ЧМ
15.12.2023, 20:52 5
Футзал
Стало известно, сколько заработает Динамо, если Жирона продаст Цыганкова
Стало известно, сколько заработает Динамо, если Жирона продаст Цыганкова
16.12.2023, 20:04 21
Футбол
Лондонская БК назвала Довбика наиболее вероятным автором гола в игре Жироны
Лондонская БК назвала Довбика наиболее вероятным автором гола в игре Жироны
15.12.2023, 20:55 3
Футбол
Снова камбэк. Украина U-20 обыграла Хорватию в матче молодежного ЧМ
Снова камбэк. Украина U-20 обыграла Хорватию в матче молодежного ЧМ
15.12.2023, 19:01 14
Хоккей
Названы лучшие игроки 2000-х годов. Какое место у Шевченко?
Названы лучшие игроки 2000-х годов. Какое место у Шевченко?
15.12.2023, 16:36 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем