Гари НЕВИЛЛ: «Ни один болельщик МЮ не верит, что не проиграем Ливерпулемю»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл не верит в успех своего родного клуба в предстоящем матче против «Ливерпуля».

«Ни один болельщик «Манчестер Юнайтед», включая меня, не верит, что команде сегодня удастся заработать хотя бы очко. Думаю, они проиграют сегодня. Но сюрпризы всегда возможны. Кто знает? Терять надежду – последнее, что должен делать болельщик.

Сегодня перед игрой в раздевалке «Манчестер Юнайтед» будет царить страх. Думаю, они проиграют.

Если они пропустят первыми, я не знаю, каким образом они отреагируют. Обычно они не справляются с такими большими гостевыми матчами, к тому же у них много травм и плохая игровая форма», – сказал Невилл.

Начало матча в 18:30 по Киеву.