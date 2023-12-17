Англия17 декабря 2023, 11:55 | Обновлено 17 декабря 2023, 11:56
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Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 17-го тура АПЛ в 18:30 по Киеву
17 декабря 2023, 11:55 | Обновлено 17 декабря 2023, 11:56
79
0
17 декабря состоится матч 17-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
Время начала встречи – 18:30 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ліверпуль - Манчестер ЮнайтедДивитися трансляцію
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