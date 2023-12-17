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Англия
17 декабря 2023, 11:55 | Обновлено 17 декабря 2023, 11:56
79
0

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 17-го тура АПЛ в 18:30 по Киеву

17 декабря 2023, 11:55 | Обновлено 17 декабря 2023, 11:56
79
0
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

17 декабря состоится матч 17-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ліверпуль - Манчестер Юнайтед
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Источник Sport.ua
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