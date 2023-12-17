Президент Миная обвинил УАФ и Динамо в заговоре и атаке на его клуб

Президент «Миная» Валерий Пересоляк раскрыл детали скандальной истории с освещением стадионов «Минай» и «Авангард».

– Валерий Иванович, как в клубе отреагировали на решение УАФ отозвать аттестаты закарпатских стадионов на проведение матчей УПЛ?

– Я попробую ответить мягко. Это решение очень нелогичное! Летом прошлого года эти же люди – представители руководства УАФ – жили здесь в Ужгороде и сами предложили привлечь оба закарпатских стадиона и выбрали Закарпатье, как одну из базовых локаций для проведения чемпионата УПЛ. Все было логично, потому что наш регион, так же как и сейчас теоретически является самым безопасным во время войны против РФ.

Тогда мы и дирекция стадиона «Авангард», конечно, пошли навстречу УАФ и всем клубам, которые не имели возможности играть у себя дома и изъявили желание играть здесь. Всех желающих приняли. И, должен заметить, что гости платили самую низкую аренду за наши стадионы. А за эти средства в регионе появились новые поля и улучшалась инфраструктура, чтобы эти же представители УПЛ имели комфортные условия для тренировок и проведения сборов.

И вот теперь эти же люди, которым мы в 2022-м помогли запустить чемпионат, фактически стремятся исключить нас из УПЛ, выгоняя из дома. Наше турнирное положение и так критическое. Так нас еще и заставляют играть все матчи весенней части чемпионата на выезде?

– Вы принимаете претензии по стадиону?

– Конечно, принимаем. Да, мы не успели до начала широкомасштабного вторжения оборудовать на нашем стадионе «Минай» системы освещения и подогрева. Хотя имели такие планы.

– Почему его тогда неготовым приняли?

– Это было политическое и правильное решение – начать чемпионат в относительно безопасных регионах. Тогда, летом 2022 года, никто не обращал внимания на отсутствие освещения. Все радовались уже тому, что у страны, которая сопротивляется захватчику, может быть внутренний чемпионат по футболу. Вспомните послематчевые комментарии тренеров и футболистов – все были шокированы, что чемпионат стартовал. И при этом отмечали, что ситуация тяжелая и сезон может «кончиться» в любой момент.

Сейчас ситуация с войной абсолютно не изменились. Страна ежедневно под обстрелами. А по логике УАФ у нас война уже закончилась и о Закарпатье можно вытереть ноги и похоронить здесь развитие футбола.

– В СМИ писали, что установить освещение с нуля будет стоить 16 млн грн. Сейчас клуб может себе позволить такие расходы?

– Принципиально нет, пока в стране война. У меня лично есть много друзей военных, которым мы обязаны жизнью. Мы делаем все, чтобы поддерживать их. Вот это действительно важно и необходимо. Сейчас все украинцы ежедневно присылают донаты в поддержку армии, медиков, волонтеров. Даже если бы у нас были такие деньги – как отреагируют украинцы, если мы такие огромные средства потратим на освещение стадионов?

– Так какое Ваше видение выхода из сложившейся ситуации?

– Предлагаю УАФ прекратить эту неожиданную атаку на нас. Нужно позволить играть нам, как и раньше. Как только война закончится нашей победой, мы готовы к изменению договоренностей по стадионам. Тем более, что весной проблема света не будет актуальной вообще. Световой день в марте длится до 19 часов и дальше идет на увеличение.

Все матчи на Закарпатье стартуют в 13:00. Так было даже летом. И это была просьба УПЛ, трансляторов и команд соперниц из логистических соображений. Потому что все подстраиваются под поезда, чтобы вовремя выехать из Ужгорода. Поэтому, даже если бы мы установили свет, 90% – что мы так и не воспользуемся им ни разу.

– Поговорим о наболевшем: поедет ли ФК «Минай» играть этот матч в Киев с «Динамо»?

– Достаточно удивило нас публичное заявление Игоря Суркиса о том, что «Минай» должен ехать играть в Киев. Я думал, что у нас нормальные товарищеские отношения с футбольным клубом «Динамо» и мы уважаем каждого, кто развивает украинский футбол. Я звонил Игорю Михайловичу тогда, когда принималось решение о переносе игры и мы нормально поговорили и сошлись на том, что позже решим между собой, где и когда играть.

За все наши четыре сезона в УПЛ у нас не было конфликтов ни с одним клубом. Всегда идем навстречу коллегам, а они – нам. Но в этой ситуации все вдруг решили без нас.

На следующий день после слов президента Динамо мы получаем то же письмо от УАФ с решением по стадиону. Очень не хочу верить, что заявление «Динамо» и действия УАФ связаны между собой. Но все выглядит именно так. Возьмите хотя бы вот этот факт: первым публично сказал об этом письме работник «Динамо» Сергей Мохник. На тот момент мы еще не знали об этом письме и оно еще нигде не было опубликовано, а Мохник уже о нем рассказывал. Откуда же он узнал, интересно?