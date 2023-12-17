Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Следите за трансляцией церемонии из Ньона 18 декабря в 13:00 по Киеву
В понедельник, 18 декабря, в 13:00 пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов 2023/24.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В жеребьевке участвуют 16 команд, вышедших из группового этапа Лиги чемпионов. Победители групп считаются сеяными, а команды, занявшие вторые места, являются несеяными.
Команды из одной страны не могут встретиться друг с другом в 1/8 финала Лиги чемпионов. Также команды не могут встретиться с соперниками, с которыми они играли на групповом этапе.
1/8 финала Лиги чемпионов проводится в течение четырех недель. Первые матчи пройдут 13/14/20/21 февраля 2024 года, а ответные матчи: 5/6/12/13 марта 2024 года
Финал Лиги чемпионов 2023/24 пройдет 1 июня на лондонском стадионе Уэмбли, которые ранее принимал 7 финалов КЕЧ/ЛЧ – больше, чем любой другой стадион.
Лиги чемпионов 2023/24
1/8 финала, 13/14/20/21 февраля и 5/6/12/13 марта 2024
Сеяные команды (победители групп)
- Бавария (Германия)
- Арсенал (Англия)
- Реал Мадрид (Испания)
- Реал Сосьедад (Испания)
- Атлетико Мадрид (Испания)
- Боруссия Дортмунд (Германия)
- Манчестер Сити (Англия)
- Барселона (Испания)
Несеяные команды (вторые места в группах)
- Копенгаген (Дания)
- ПСВ Эйндховен (Нидерланды)
- Наполи (Италия)
- Интер (Италия)
- Лацио (Италия)
- ПСЖ (Франция)
- РБ Лейпциг (Германия)
- Порту (Португалия)
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 18 декабря в 13:00.
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