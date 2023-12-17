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Лига чемпионов
17 декабря 2023, 07:59 | Обновлено 17 декабря 2023, 08:18
2002
0

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE

Следите за трансляцией церемонии из Ньона 18 декабря в 13:00 по Киеву

17 декабря 2023, 07:59 | Обновлено 17 декабря 2023, 08:18
2002
0
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

В понедельник, 18 декабря, в 13:00 пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов 2023/24.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В жеребьевке участвуют 16 команд, вышедших из группового этапа Лиги чемпионов. Победители групп считаются сеяными, а команды, занявшие вторые места, являются несеяными.

Команды из одной страны не могут встретиться друг с другом в 1/8 финала Лиги чемпионов. Также команды не могут встретиться с соперниками, с которыми они играли на групповом этапе.

1/8 финала Лиги чемпионов проводится в течение четырех недель. Первые матчи пройдут 13/14/20/21 февраля 2024 года, а ответные матчи: 5/6/12/13 марта 2024 года

Финал Лиги чемпионов 2023/24 пройдет 1 июня на лондонском стадионе Уэмбли, которые ранее принимал 7 финалов КЕЧ/ЛЧ – больше, чем любой другой стадион.

Лиги чемпионов 2023/24

1/8 финала, 13/14/20/21 февраля и 5/6/12/13 марта 2024

Сеяные команды (победители групп)

  • Бавария (Германия)
  • Арсенал (Англия)
  • Реал Мадрид (Испания)
  • Реал Сосьедад (Испания)
  • Атлетико Мадрид (Испания)
  • Боруссия Дортмунд (Германия)
  • Манчестер Сити (Англия)
  • Барселона (Испания)

Несеяные команды (вторые места в группах)

  • Копенгаген (Дания)
  • ПСВ Эйндховен (Нидерланды)﻿
  • Наполи (Италия)
  • Интер (Италия)
  • Лацио (Италия)
  • ПСЖ (Франция)
  • РБ Лейпциг (Германия)
  • Порту (Португалия)

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 18 декабря в 13:00.

📺 Видеотрансляция

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Источник Sport.ua
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