В понедельник, 18 декабря, в 13:00 пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов 2023/24.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В жеребьевке участвуют 16 команд, вышедших из группового этапа Лиги чемпионов. Победители групп считаются сеяными, а команды, занявшие вторые места, являются несеяными.

Команды из одной страны не могут встретиться друг с другом в 1/8 финала Лиги чемпионов. Также команды не могут встретиться с соперниками, с которыми они играли на групповом этапе.

1/8 финала Лиги чемпионов проводится в течение четырех недель. Первые матчи пройдут 13/14/20/21 февраля 2024 года, а ответные матчи: 5/6/12/13 марта 2024 года

Финал Лиги чемпионов 2023/24 пройдет 1 июня на лондонском стадионе Уэмбли, которые ранее принимал 7 финалов КЕЧ/ЛЧ – больше, чем любой другой стадион.

Лиги чемпионов 2023/24

1/8 финала, 13/14/20/21 февраля и 5/6/12/13 марта 2024

Сеяные команды (победители групп)

Бавария (Германия)

Арсенал (Англия)

Реал Мадрид (Испания)

Реал Сосьедад (Испания)

Атлетико Мадрид (Испания)

Боруссия Дортмунд (Германия)

Манчестер Сити (Англия)

Барселона (Испания)

Несеяные команды (вторые места в группах)

Копенгаген (Дания)

ПСВ Эйндховен (Нидерланды)﻿

Наполи (Италия)

Интер (Италия)

Лацио (Италия)

ПСЖ (Франция)

РБ Лейпциг (Германия)

Порту (Португалия)

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 18 декабря в 13:00.