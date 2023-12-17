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Чемпионат Англии
Ньюкасл
16.12.2023 17:00 – FT 3 : 0
Фулхэм
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Англия
17 декабря 2023, 02:51 | Обновлено 17 декабря 2023, 03:02
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0

Ньюкасл – Фулхэм – 3:0. Сороки и дачники. Видео голов и обзор матча

Игра 17 тура АПЛ закончилась разгромом

17 декабря 2023, 02:51 | Обновлено 17 декабря 2023, 03:02
8
0
Ньюкасл – Фулхэм – 3:0. Сороки и дачники. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончился поединок 17 тура Английской Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл» принимал «Фулхэм». Игра закончилась уверенной победой команды Эдди Хау со счётом 3:0. После нее закончились двухматчевые серии команд – проигрышная «Ньюкасла» и выигрышная «Фулхэма».

Напомним, другой матч АПЛ, в котором играл украинец Илья Забарный, не был доигран.

АПЛ. 17 тур

Ньюкасл – Фулгем – 3:0

Голы: Майли, 57, Альмирон, 64, Берн, 82.

Ньюкасл: Дубравка, Ливраменто (Ритчи, 84), Шер (Крафт, 14), Ласселс, Берн (Ботман, 84), Бруно Гимараес, Лонгстафф, Альмирон, Жолинтон (Майли, 36), Гордон (Холл, 84), Уил.

Фулхэм: Лено, Кастань (Родриго Муниз, 61), Адарабиойо, Диоп, Робинсон, Керни (Лукич, 76), Уилсон, Перейра (Тете, 61), Пальинья (Рид, 76), Ивоби (Декордова-Рид, 77), Хименес.

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Дэн Бёрн (Ньюкасл).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Мигель Альмирон (Ньюкасл).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Льюис Майли (Ньюкасл).
22’
Рауль Хименес (Фулхэм) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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