Ньюкасл – Фулхэм – 3:0. Сороки и дачники. Видео голов и обзор матча

Закончился поединок 17 тура Английской Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл» принимал «Фулхэм». Игра закончилась уверенной победой команды Эдди Хау со счётом 3:0. После нее закончились двухматчевые серии команд – проигрышная «Ньюкасла» и выигрышная «Фулхэма».

Напомним, другой матч АПЛ, в котором играл украинец Илья Забарный, не был доигран.

АПЛ. 17 тур

Ньюкасл – Фулгем – 3:0

Голы: Майли, 57, Альмирон, 64, Берн, 82.

Ньюкасл: Дубравка, Ливраменто (Ритчи, 84), Шер (Крафт, 14), Ласселс, Берн (Ботман, 84), Бруно Гимараес, Лонгстафф, Альмирон, Жолинтон (Майли, 36), Гордон (Холл, 84), Уил.

Фулхэм: Лено, Кастань (Родриго Муниз, 61), Адарабиойо, Диоп, Робинсон, Керни (Лукич, 76), Уилсон, Перейра (Тете, 61), Пальинья (Рид, 76), Ивоби (Декордова-Рид, 77), Хименес.