Атлетико проиграл Атлетик Бильбао и не сумел сократить отставание от Жироны

16 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между командами «Атлетик» Бильбао и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Голами в составе «басков» отметились Горка Гурусета (51) и Нико Уильямс (64).

У «Атлетико» сейчас 34 очка после 16 сыгранных туров и 3-я строчка. У подопечных Диего Симионе был шанс сократить отставание от лидера чемпионата Испании «Жироны» (41), поскольку одна игра у «матрасников» в запасе, однако им этого не удалось.

«Атлетик» Бильбао располагается на 5-й позиции с 32 пунктами.

В еще одном матче 17-го тура Ла Лиги 16 декабря «Сельта» минимально выиграла у «Гранады» 1:0 благодаря голу Йоргена Ларсена (20). На 80-й минуте уже легенда «небесных» Яго Аспас получил прямую красную карточку.

Ла Лига. 17-й тур. 16 декабря

Сельта – Гранада – 1:0

Гол: Ларсен, 20

Удаление: Аспас, 80

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Атлетик Бильбао – Атлетико – 2:0

Голы: Гурусета, 51, Уильямс, 64