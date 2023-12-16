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16 декабря 2023, 19:56 | Обновлено 16 декабря 2023, 19:57
754
2

Атлетико проиграл Атлетик Бильбао и не сумел сократить отставание от Жироны

Столичный клуб проиграл в гостях со счетом 0:2

16 декабря 2023, 19:56 | Обновлено 16 декабря 2023, 19:57
754
2
Атлетико проиграл Атлетик Бильбао и не сумел сократить отставание от Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine

16 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между командами «Атлетик» Бильбао и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Голами в составе «басков» отметились Горка Гурусета (51) и Нико Уильямс (64).

У «Атлетико» сейчас 34 очка после 16 сыгранных туров и 3-я строчка. У подопечных Диего Симионе был шанс сократить отставание от лидера чемпионата Испании «Жироны» (41), поскольку одна игра у «матрасников» в запасе, однако им этого не удалось.

«Атлетик» Бильбао располагается на 5-й позиции с 32 пунктами.

В еще одном матче 17-го тура Ла Лиги 16 декабря «Сельта» минимально выиграла у «Гранады» 1:0 благодаря голу Йоргена Ларсена (20). На 80-й минуте уже легенда «небесных» Яго Аспас получил прямую красную карточку.

Ла Лига. 17-й тур. 16 декабря

Сельта – Гранада – 1:0

Гол: Ларсен, 20

Удаление: Аспас, 80

Атлетик Бильбао – Атлетико – 2:0

Голы: Гурусета, 51, Уильямс, 64

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Нико Уильямс (Атлетик Бильбао).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Горка Гурусета (Атлетик Бильбао).
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Атлетико Мадрид Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Жирона Сельта Гранада удаление (красная карточка) Яго Аспас Нико Уильямс Горка Гурусета Йорген Странд Ларсен
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Viktor Shuper
Котлетік хороша тіма, не подарунок ні для кого
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Viktor Shuper
а тут багато писало що Жирона вже почала зливати, бо у Котлетіка не змогла виграти
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