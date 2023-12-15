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Испания
15 декабря 2023, 14:20 | Обновлено 15 декабря 2023, 14:28
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Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 278 раз со старта сезона

Это случилось: жиронцы – второй фаворит на чемпионство в Испании!

15 декабря 2023, 14:20 | Обновлено 15 декабря 2023, 14:28
601
1
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 278 раз со старта сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков и Артем Довбик

Коэффициент на чемпионство футбольного клуба «Жирона» в Ла Лиге 2023/24 составляет 4.50.

Команда с украинцами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым впервые в кампании стала вторым фаворитом на титул. Больше шансов на триумф только у «Реала» – 1.52.

Котировки на титул жиронцев обрушились в 278 раз со старта текущей кампании чемпионата Испании. Перед началом сезона коэффициент на трофей «Жироны» составлял 1250.00.

«Красное-белые» занимают первое место в таблице чемпионата с 41 очком после 16 туров. У «Реала» 39 пунктов и 2-я строчка.

3-е и 4-е места делят «Атлетико» и «Барселона» соответственно. У них – 34 очка. До победы «Жироны» над «Барселоной» титул этих двух грандов испанского футбола был более вероятным, чем трофей подопечных Мичела.

Топ-5 фаворитов на чемпионство в Ла Лиге 2023/24 после 16 туров:

  1. Реал Мадрид – 1.52
  2. Жирона – 4.50
  3. Барселона – 6.00
  4. Атлетико Мадрид – 8.00
  5. Реал Сосьедад – 350.00

До конца 2023 года «Жирона» проведет еще 2 тура в Ла Лиге. 18 декабря Довбик и Цыганков встретятся с «Алавесом», а 21 – с «Бетисом».

Таблица Ла Лиги 2023/24 после 16 туров

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Источник Sport.ua
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