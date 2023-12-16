Чемпионка US Open 2019 рассказала, когда вернется на корт

Чемпионка Открытого чемпионата США 2019 года Бьянка Андрееску заявила, что надеется представлять Канаду на Олимпийских играх в Париже в следующем году, но исключила участие в Открытом чемпионате Австралии в следующем месяце, поскольку продолжает восстанавливаться после травмы спины.

«Отметим, что Андрееску выбыла из-за стрессового перелома в спине и не играла с тех пор, как проиграла итальянке Камиле Джорджи в своем стартовом матче на Открытом чемпионате Канады в августе.

К сожалению, меня не будет на Australian Open. Сейчас я рассматриваю возможность (возвращения) после Открытого чемпионата Австралии или американского тура, так что Индиан-Уэллс... возможно.

Я очень близка к вохвращению, но сейчас я все еще занимаюсь своей травмой спины. С каждым днем мне становится все лучше, и я делаю все возможное, чтобы как можно быстрее восстановиться, но все это требует времени.

Я жду 2024-го с большой уверенностью.

Я очень скучаю по игре и по тому, как девочки выигрывают Кубок Билли Джин... Я бы очень хотела быть там. Травмы – это просто отстой.

В следующем году мне придется хорошенько потрудиться, чтобы попасть на Олимпиаду в Париже, но я всегда хотела сыграть на этом турнире, поэтому надеюсь, что это будет достаточной мотивацией, чтобы выиграть как можно больше.

Просто отстойно, что я пережила столько травм», – сказала Андрееску.