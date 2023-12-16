Чемпионка US Open 2019 рассказала, когда вернется на корт
Бьянка Андрееску как минимум до марта выступать не будет
Чемпионка Открытого чемпионата США 2019 года Бьянка Андрееску заявила, что надеется представлять Канаду на Олимпийских играх в Париже в следующем году, но исключила участие в Открытом чемпионате Австралии в следующем месяце, поскольку продолжает восстанавливаться после травмы спины.
«Отметим, что Андрееску выбыла из-за стрессового перелома в спине и не играла с тех пор, как проиграла итальянке Камиле Джорджи в своем стартовом матче на Открытом чемпионате Канады в августе.
К сожалению, меня не будет на Australian Open. Сейчас я рассматриваю возможность (возвращения) после Открытого чемпионата Австралии или американского тура, так что Индиан-Уэллс... возможно.
Я очень близка к вохвращению, но сейчас я все еще занимаюсь своей травмой спины. С каждым днем мне становится все лучше, и я делаю все возможное, чтобы как можно быстрее восстановиться, но все это требует времени.
Я жду 2024-го с большой уверенностью.
Я очень скучаю по игре и по тому, как девочки выигрывают Кубок Билли Джин... Я бы очень хотела быть там. Травмы – это просто отстой.
В следующем году мне придется хорошенько потрудиться, чтобы попасть на Олимпиаду в Париже, но я всегда хотела сыграть на этом турнире, поэтому надеюсь, что это будет достаточной мотивацией, чтобы выиграть как можно больше.
Просто отстойно, что я пережила столько травм», – сказала Андрееску.
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