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  4. Избитый турецкий арбитр: «Хочу, чтобы все были сурово наказаны»
Турция
16 декабря 2023, 11:14 |
528
0

Избитый турецкий арбитр: «Хочу, чтобы все были сурово наказаны»

Умут Мелер считает, что данный инцидент не стоит рассматривать исключительно в контексте спорта

16 декабря 2023, 11:14 |
528
0
Избитый турецкий арбитр: «Хочу, чтобы все были сурово наказаны»
Getty Images/Global Images Ukraine

Турецкий футбольный арбитр Халил Умут Мелер, выписанный из больницы после избиения президентом «Анкарагюджю» Фаруком Коджей, признался, что хочет справедливого наказания для всех виновных.

«Я хочу, чтобы все виновные в этом инциденте были наказаны самым строгим образом. Это мерзкий инцидент, уже несколько дней возмущающий общественность. При этом не следует оценивать его исключительно в контексте спортивных соревнований, поскольку, к сожалению, насилие часто происходит и в других областях жизни и приводит к непоправимым последствиям. Надеюсь, эта ситуация станет отрицательным примером для остальных», – заявил турецкий арбитр.

Напомним, что президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа, являющийся главным фигурантом данного инцидента, уже пожизненно дисквалифицирован Федерацией футбола Турции.

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Источник A Spor
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