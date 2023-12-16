Избитый турецкий арбитр: «Хочу, чтобы все были сурово наказаны»

Турецкий футбольный арбитр Халил Умут Мелер, выписанный из больницы после избиения президентом «Анкарагюджю» Фаруком Коджей, признался, что хочет справедливого наказания для всех виновных.

«Я хочу, чтобы все виновные в этом инциденте были наказаны самым строгим образом. Это мерзкий инцидент, уже несколько дней возмущающий общественность. При этом не следует оценивать его исключительно в контексте спортивных соревнований, поскольку, к сожалению, насилие часто происходит и в других областях жизни и приводит к непоправимым последствиям. Надеюсь, эта ситуация станет отрицательным примером для остальных», – заявил турецкий арбитр.

Напомним, что президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа, являющийся главным фигурантом данного инцидента, уже пожизненно дисквалифицирован Федерацией футбола Турции.