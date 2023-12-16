Избитый турецкий арбитр: «Хочу, чтобы все были сурово наказаны»
Умут Мелер считает, что данный инцидент не стоит рассматривать исключительно в контексте спорта
Турецкий футбольный арбитр Халил Умут Мелер, выписанный из больницы после избиения президентом «Анкарагюджю» Фаруком Коджей, признался, что хочет справедливого наказания для всех виновных.
«Я хочу, чтобы все виновные в этом инциденте были наказаны самым строгим образом. Это мерзкий инцидент, уже несколько дней возмущающий общественность. При этом не следует оценивать его исключительно в контексте спортивных соревнований, поскольку, к сожалению, насилие часто происходит и в других областях жизни и приводит к непоправимым последствиям. Надеюсь, эта ситуация станет отрицательным примером для остальных», – заявил турецкий арбитр.
Напомним, что президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа, являющийся главным фигурантом данного инцидента, уже пожизненно дисквалифицирован Федерацией футбола Турции.
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