Стало известно, что грозит президенту Анкарагюджю за избиение арбитра

Президент турецкого «Анкарагюджю» Фарук Коджа будет пожизненно дисквалифицирован и не сможет больше заниматься футбольной деятельностью за инцидент с избиением арбитра, произошедший после матча чемпионата страны между его клубом и «Ризеспором».

Дисциплинарный совет профессионального футбола Турции (PFDK) планирует вынести уже экс-президенту «Анкарагюджю», подавшему в отставку со своей должности, суровое наказание. В частности, ему грозит двухлетняя дисквалификация (730 дней) за непосредственно драку на поле, 400 дней по статье «нападение на официальное лицо» и еще 60 дней – за неспортивное поведение. При этом, если единоразовая дисквалификация превышает три года, то, согласно регламенту местного чемпионата, она автоматически становится пожизненной.

Помимо дисквалификации, Коджа должен будет выплатить штраф в размере 40 тысяч евро, а «Анкарагюджю» накажут проведением трех ближайших домашних матчей без зрителей.