Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, что грозит президенту Анкарагюджю за избиение арбитра
Турция
14 декабря 2023, 18:02 | Обновлено 14 декабря 2023, 18:34
617
0

Стало известно, что грозит президенту Анкарагюджю за избиение арбитра

Фарук Коджа уже подал в отставку со своего поста

14 декабря 2023, 18:02 | Обновлено 14 декабря 2023, 18:34
617
0
Стало известно, что грозит президенту Анкарагюджю за избиение арбитра
ФК Анкарагюджю. Фарук Коджа

Президент турецкого «Анкарагюджю» Фарук Коджа будет пожизненно дисквалифицирован и не сможет больше заниматься футбольной деятельностью за инцидент с избиением арбитра, произошедший после матча чемпионата страны между его клубом и «Ризеспором».

Дисциплинарный совет профессионального футбола Турции (PFDK) планирует вынести уже экс-президенту «Анкарагюджю», подавшему в отставку со своей должности, суровое наказание. В частности, ему грозит двухлетняя дисквалификация (730 дней) за непосредственно драку на поле, 400 дней по статье «нападение на официальное лицо» и еще 60 дней – за неспортивное поведение. При этом, если единоразовая дисквалификация превышает три года, то, согласно регламенту местного чемпионата, она автоматически становится пожизненной.

Помимо дисквалификации, Коджа должен будет выплатить штраф в размере 40 тысяч евро, а «Анкарагюджю» накажут проведением трех ближайших домашних матчей без зрителей.

По теме:
ВИДЕО. Пора в UFC? Звезду НБА отстранили за удар соперника по лицу
Президент Анкарагюджю и еще двое людей арестованы за нападение на арбитра
ВИДЕО. Баскетбольные судьи подрались между собой на матче детских команд
Анкарагюджю чемпионат Турции по футболу дисквалификация драка с судьей скандал
Источник Haber Turk
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – среди 8 клубов, перешедших в Лигу Европы. Кто будет соперником?
Футбол | 14 декабря 2023, 01:00 3
Шахтер – среди 8 клубов, перешедших в Лигу Европы. Кто будет соперником?
Шахтер – среди 8 клубов, перешедших в Лигу Европы. Кто будет соперником?

Пока известен только 1 из 8 потенциальных оппонентов – Спортинг Лиссабон

Пять лучших бразильских легионеров в истории Динамо
Футбол | 14 декабря 2023, 17:18 1
Пять лучших бразильских легионеров в истории Динамо
Пять лучших бразильских легионеров в истории Динамо

Немногим «кудесникам мяча» удалось стать по-настоящему своими для киевской команды и ее фанатов

Заслужил повышение. Тренер Жироны может возглавить испанский гранд
Футбол | 13.12.2023, 20:17
Заслужил повышение. Тренер Жироны может возглавить испанский гранд
Заслужил повышение. Тренер Жироны может возглавить испанский гранд
Таблицы ЛЧ. Кто вышел в плей-офф? Шахтер весной сыграет в Лиге Европы
Футбол | 14.12.2023, 00:15
Таблицы ЛЧ. Кто вышел в плей-офф? Шахтер весной сыграет в Лиге Европы
Таблицы ЛЧ. Кто вышел в плей-офф? Шахтер весной сыграет в Лиге Европы
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Хотел закончить победой над Шахтером»
Футбол | 14.12.2023, 12:34
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Хотел закончить победой над Шахтером»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Хотел закончить победой над Шахтером»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик разозлил Почеттино своими действиями. Что произошло?
Мудрик разозлил Почеттино своими действиями. Что произошло?
13.12.2023, 21:15 15
Футбол
ESPN обновил рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
ESPN обновил рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
13.12.2023, 18:43 1
Бокс
Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту
Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту
13.12.2023, 23:57 166
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Две сумасшедшие минуты перевернули игру с ног на голову»
АНЧЕЛОТТИ: «Две сумасшедшие минуты перевернули игру с ног на голову»
13.12.2023, 06:27
Футбол
Без Зинченко. Арсенал завершил групповой этап Лиги чемпионов
Без Зинченко. Арсенал завершил групповой этап Лиги чемпионов
12.12.2023, 21:43 2
Футбол
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
14.12.2023, 14:59
Другие виды
Президент УЕФА Чеферин провел телефонный разговор с Зеленским
Президент УЕФА Чеферин провел телефонный разговор с Зеленским
12.12.2023, 17:44 12
Футбол
УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в игре с Италией. Что случилось?
УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в игре с Италией. Что случилось?
13.12.2023, 22:52 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем