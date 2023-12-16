ВИДЕО. В Реале состоялся рождественский ужин. Пригласили ли Лунина?

В воскресенье, 17 декабря, состоится матч 17-го тура Ла Лиги, в котором мадридский «Реала» встретится на домашнем поле с «Вильярреалом».

В преддверии этого матча руководство «сливочных» организовало для игроков и персонала клуба рождественский ужин. На фотографиях с мероприятия засветится и украинский страж ворот «королевского клуба» Андрей Лунин.

Ранее сообщалось, что главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти не видит причин возвращать Лунина на скамью для запасных, поскольку в последних матчах он показал убедительную игру.