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Испания
16 декабря 2023, 09:50 | Обновлено 16 декабря 2023, 10:19
1398
3

ВИДЕО. В Реале состоялся рождественский ужин. Пригласили ли Лунина?

Руководство мадридского клуба организовало праздничное мероприятие для своих игроков

16 декабря 2023, 09:50 | Обновлено 16 декабря 2023, 10:19
1398
3
ВИДЕО. В Реале состоялся рождественский ужин. Пригласили ли Лунина?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В воскресенье, 17 декабря, состоится матч 17-го тура Ла Лиги, в котором мадридский «Реала» встретится на домашнем поле с «Вильярреалом».

В преддверии этого матча руководство «сливочных» организовало для игроков и персонала клуба рождественский ужин. На фотографиях с мероприятия засветится и украинский страж ворот «королевского клуба» Андрей Лунин.

Ранее сообщалось, что главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти не видит причин возвращать Лунина на скамью для запасных, поскольку в последних матчах он показал убедительную игру.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео lifestyle
Источник Sport.ua
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Vitaliy Konokrad
заголовок відповідає рівню нашої спорт журналістики 
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+4
Remark
Вікторина "Впізнай Луніна по зачісці"))) 
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+1
Умник
Норм. Джуд лучший друг.
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