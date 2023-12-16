ПЯТЕНКО: «У нашей сборной в феврале будут проблемы с игровой практикой»
Женская сборная Украины в плей-офф Лиги наций сыграет с командой Болгарии
В конце февраля 2024 женской сборной Украины для сохранения прописки в дивизионе В Лиге наций придется померяться силами в стыковых матчах с командой Болгарии.
Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Украины Владимир Пятенко поделился своими ожиданиями от этих поединков:
– Я пытаюсь настраивать своих подопечных только на победу. К сожалению, не всегда удается достичь желаемого, в первую очередь из-за недостаточной реализации. Но я гарантирую, что и в поединках с болгарками мы будем заточены на поиск кратчайших путей к воротам оппонентов.
– Что можете сказать о будущих соперницах?
– Болгарки финишировали в своей группе Лиги С вторыми. Провалили матч с Косово – 1:5, хотя в первых поединках не пропускали. Впрочем, подробный сбор информации о визави – впереди.
– Известно ли, в каком болгарском городе состоится первый матч?
– Еще нет, как и то, где мы будем принимать болгарок в ответном матче. Придется уделить серьезное внимание логистическим вопросам. Все же не нужно забывать, что поединки должны состояться в конце февраля, и многое будет зависеть от капризов погоды.
Меня также беспокоит, что у нашей сборной будут проблемы с игровой практикой. Ведь на внутренней арене соревнования начнутся только в середине марта, поэтому следует обдумать, как нивелировать недостаток сыгранности. Конечно, было бы здорово, если бы удалось провести полноценный сбор, где была бы возможность потренироваться на травяных полях.
– А не может ли случиться так, что придется два поединка проводить в Болгарии, как это, кстати, было недавно у нас с теми же гречанками?
– Не хотелось бы. Все-таки оба матча на поле соперника – серьезная фора. Думаю, что до этого не дойдет, слишком право решать, где принимать болгарок, остается за нами. Здесь нужно все тщательно взвесить, учесть каждый пустяк.
– В последних поединках Лиги наций, с Польшей и Сербией, нашей команде по разным причинам не могли помочь несколько сильных футболисток. Рассчитываете ли вы на них в матчах со сборной Болгарии?
– Я надеюсь, что успеют вернуться в строй Екатерина Корсун, Анна Воронина, Ольга Овдийчук, Виктория Головач. И тогда главным будет подойти к поединкам с болгарками во всеоружии.
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