Стало известно, с кем сыграет женская сборная Украины в стыках Лиги наций
Соперницей сине-желтой команды стала Болгария
Сегодня, 11 декабря состоялась жеребьевка финального турнира первого в истории розыгрыша женской Лиги наций, а также стыковых матчей. Также были определены пары стыковых матчей между командами Лиг А, В и С, которые претендуют на сохранение прописки в дивизионе и повышение в классе. Все поединки состоятся в период с 21-го по 28 февраля.
Женская сборная Украины по футболу в стыковых матчах за сохранение прописки в дивизионе В Лиги наций будет противостоять Болгарии. «Сине-желтые» во время жеребьевки были сеяными, поэтому первый поединок проведут на выезде.
В период с 23-го по 28 февраля четыре победителя групп Лиги А (Испания, Нидерланды, Германия, Франция) определят первого в истории чемпиона женской Лиги наций. Финальная стадия пройдет по системе одноматчевого плей-офф.
Участники финала выйдут на Олимпиаду вместе с Францией (хозяйкой Игр-2024). Если Франция сыграет в финале Лиги наций, ее путевка достанется бронзовому призеру турнира.
Лига А. Финальный турнир. Финальный турнир
23.02.2024
1/2 финала
Испания – Нидерланды
Франция – Германия
28.02.2023
Финал/матч за 3-е место
Испания/Нидерланды – Франция/Германия
Стыковые матчи за место в Лиге А
Сербия – Исландия
Венгрия – Бельгия
Босния и Герцеговина – Швеция
Хорватия – Норвегия
Стыковые матчи за место в Лиге В
Латвия – Словакия
Черногория – Северная Ирландия
Болгария – Украина
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