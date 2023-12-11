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Лига наций
11 декабря 2023, 14:37 | Обновлено 11 декабря 2023, 15:16
531
0

Стало известно, с кем сыграет женская сборная Украины в стыках Лиги наций

Соперницей сине-желтой команды стала Болгария

11 декабря 2023, 14:37 | Обновлено 11 декабря 2023, 15:16
531
0
Стало известно, с кем сыграет женская сборная Украины в стыках Лиги наций
УАФ

Сегодня, 11 декабря состоялась жеребьевка финального турнира первого в истории розыгрыша женской Лиги наций, а также стыковых матчей. Также были определены пары стыковых матчей между командами Лиг А, В и С, которые претендуют на сохранение прописки в дивизионе и повышение в классе. Все поединки состоятся в период с 21-го по 28 февраля.

Женская сборная Украины по футболу в стыковых матчах за сохранение прописки в дивизионе В Лиги наций будет противостоять Болгарии. «Сине-желтые» во время жеребьевки были сеяными, поэтому первый поединок проведут на выезде.

В период с 23-го по 28 февраля четыре победителя групп Лиги А (Испания, Нидерланды, Германия, Франция) определят первого в истории чемпиона женской Лиги наций. Финальная стадия пройдет по системе одноматчевого плей-офф.

Участники финала выйдут на Олимпиаду вместе с Францией (хозяйкой Игр-2024). Если Франция сыграет в финале Лиги наций, ее путевка достанется бронзовому призеру турнира.

Лига А. Финальный турнир. Финальный турнир

23.02.2024

1/2 финала

Испания – Нидерланды

Франция – Германия

28.02.2023

Финал/матч за 3-е место

Испания/Нидерланды – Франция/Германия

Стыковые матчи за место в Лиге А

Сербия – Исландия

Венгрия – Бельгия

Босния и Герцеговина – Швеция

Хорватия – Норвегия

Стыковые матчи за место в Лиге В

Латвия – Словакия

Черногория – Северная Ирландия

Болгария – Украина

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Источник Украинская ассоциация футбола
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