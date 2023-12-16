ИГНАТОВИЧ: «Мы будем прикладывать усилия, чтобы дать бой фаворитам»

Исполняющая обязанности главного тренера молодежной женской сборной Украины WU-19 Наталья Игнатович прокомментировала результаты жеребьевки второго раунда отбора Евро-2024 WU-19, по итогам которого сине-желтые попали в группу А4, где сыграют с Францией, Чехией и Норвегией.

– Нельзя сказать, что нам повезло. Мини-турнир в группе А4 будет проходить в апреле в Чехии, и, по-моему, главными претендентами на победу будут сборные Франции и Норвегии. Мы же с хозяйками будем бороться за продление прописки в Лиге А. Впрочем, это отнюдь не означает, что мы не будем прилагать усилия, чтобы дать бой фаворитам.

– Какой информацией о соперниках владеете?

– Время еще есть, и мы с моими помощниками сосредоточимся на сборе информации о будущих визави в начале марта следующего года. Надеюсь, что они будут участвовать в международных турнирах, и, таким образом, у нас будут самые свежие данные.

– В составе молодежной женской сборной Украины в Чехии ожидаются изменения по сравнению с мини-турниром в первом раунде квалификации Евро-2024 в Лиге В в Армении?

– Минимальные. Мы рассчитываем на полузащитника Софию Луцан из «Шахтера», которая из-за травмы не смогла выступить в Армении. Она уже восстановилась и готова помочь. Также внимательно следим за 16-летней Евгенией Беловой, результативно играющей в нападении швейцарского «Цюриха» WU-21.

– Не возникнет ли у ваших подопечных перед отъездом в Чехию проблем с игровой практикой?

– Не думаю. Большинство из них защищают цвета элитных отечественных команд и, надеюсь, успеют сыграть несколько календарных матчей в чемпионате Украины.