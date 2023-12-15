ЛЕОНЕНКО: «Александр Сирота отдает много ассистов, но...»
Бывший игрок «Динамо» раскритиковал украинских защитников
Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко раскритиковал украинских центральных защитников:
«Сваток из «Днепра-1» в каждой игре привозит. Центр защиты «Динамо» – это вообще тихий ужас. Сирота отдает много ассистов, правда, в собственные ворота. Дячук – еще начинающий футболист, поэтому рано о нем говорить. Слюбыком из «Руха» «Лацио» интересуется? Это агенты работают. Говорить могут многое. Вспомните Коноплянку, которого весь мир покупал, и где он сейчас?»
Ранее Виктор Леоненко раскритиковал Георгия Судакова и заявил, что тот не готов к переходу в туринский «Ювентус».
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