ЛЕОНЕНКО: «Александр Сирота отдает много ассистов, но...»

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко раскритиковал украинских центральных защитников:

«Сваток из «Днепра-1» в каждой игре привозит. Центр защиты «Динамо» – это вообще тихий ужас. Сирота отдает много ассистов, правда, в собственные ворота. Дячук – еще начинающий футболист, поэтому рано о нем говорить. Слюбыком из «Руха» «Лацио» интересуется? Это агенты работают. Говорить могут многое. Вспомните Коноплянку, которого весь мир покупал, и где он сейчас?»

Ранее Виктор Леоненко раскритиковал Георгия Судакова и заявил, что тот не готов к переходу в туринский «Ювентус».