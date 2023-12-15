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  4. ЛЕОНЕНКО: «Александр Сирота отдает много ассистов, но...»
Украина. Премьер лига
15 декабря 2023, 19:28 | Обновлено 15 декабря 2023, 19:36
1260
5

ЛЕОНЕНКО: «Александр Сирота отдает много ассистов, но...»

Бывший игрок «Динамо» раскритиковал украинских защитников

15 декабря 2023, 19:28 | Обновлено 15 декабря 2023, 19:36
1260
5
ЛЕОНЕНКО: «Александр Сирота отдает много ассистов, но...»
Виктор Леоненко

Бывший игрок киевского «Динамо» Виктор Леоненко раскритиковал украинских центральных защитников:

«Сваток из «Днепра-1» в каждой игре привозит. Центр защиты «Динамо» – это вообще тихий ужас. Сирота отдает много ассистов, правда, в собственные ворота. Дячук – еще начинающий футболист, поэтому рано о нем говорить. Слюбыком из «Руха» «Лацио» интересуется? Это агенты работают. Говорить могут многое. Вспомните Коноплянку, которого весь мир покупал, и где он сейчас?»

Ранее Виктор Леоненко раскритиковал Георгия Судакова и заявил, что тот не готов к переходу в туринский «Ювентус».

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Слов не подбирал. Виктор Леоненко подверг критике Георгия Судакова
Виктор Леоненко Александр Сваток Александр Сирота Максим Дячук Богдан Слюбик Днепр-1 Рух Львов Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Украинский футбол
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Комментарии 5
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avk2307
Короче он звезда, остальные так себе...
Спорт.юа напишите еще что он про войну говорил, просто интересно...
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+4
Алекс 122
И ни слова про матвиенко 
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+2
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Віктор Коробка
Це всього лише третій пост про вис*ри Леоненка?! Спорт юа, щось маловато. Він ще так мало українських футболістів та тренерів облив брудом! Давайте ще!!!
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+1
ROBOCOP
А про Виду и Хачериди где?)))
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0
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