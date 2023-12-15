24-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин усовершенствовал свой дом в столице Испании.

Украинец установил баню и поблагодарил компанию KLAFS за хорошую работу.

В этом сезоне 24-летний Андрей Лунин сыграл 8 матчей за «Реал», пропустив 5 голов. В 4 встречах украинцу удалось сохранить ворота «сухими».

Об уходе Лунина из состава королевского клуба слухи ходят уже давно. Дело в том, что наставник «сливочных» Карло Анчелотти, несмотря на качественную игру Андрея в воротах команды, отдает предпочтение конкуренту Лунина по позиции Кепе Аррисабалаге, который уже восстановился после повреждения.

Однако сегодня, 15 декабря, испанские СМИ сообщили, что Анчелотти не видит причин возвращать Лунина на скамью для запасных.

ФОТО. Лунин установил в своем доме в Мадриде баню. Остается в Реале?