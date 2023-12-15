Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Лунин установил в своем доме в Мадриде баню. Остается в Реале?
Испания
15 декабря 2023, 20:11 |
1212
0

ФОТО. Лунин установил в своем доме в Мадриде баню. Остается в Реале?

15 декабря СМИ сообщили, что Карло Анчелотти не видит смысла садить Андрея на скамейку

15 декабря 2023, 20:11 |
1212
0
ФОТО. Лунин установил в своем доме в Мадриде баню. Остается в Реале?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

24-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин усовершенствовал свой дом в столице Испании.

Украинец установил баню и поблагодарил компанию KLAFS за хорошую работу.

В этом сезоне 24-летний Андрей Лунин сыграл 8 матчей за «Реал», пропустив 5 голов. В 4 встречах украинцу удалось сохранить ворота «сухими».

Об уходе Лунина из состава королевского клуба слухи ходят уже давно. Дело в том, что наставник «сливочных» Карло Анчелотти, несмотря на качественную игру Андрея в воротах команды, отдает предпочтение конкуренту Лунина по позиции Кепе Аррисабалаге, который уже восстановился после повреждения.

Однако сегодня, 15 декабря, испанские СМИ сообщили, что Анчелотти не видит причин возвращать Лунина на скамью для запасных.

ФОТО. Лунин установил в своем доме в Мадриде баню. Остается в Реале?

По теме:
ФОТО. Донецкий Шахтер украинизирует Токио
ФОТО. Роналду устроил невесте романтику под звездным небом
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 278 раз со старта сезона
фото lifestyle Андрей Лунин Реал Мадрид
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги Лиги конференций. Заря заняла третье место. Кто вышел в плей-офф?
Футбол | 15 декабря 2023, 06:05 0
Итоги Лиги конференций. Заря заняла третье место. Кто вышел в плей-офф?
Итоги Лиги конференций. Заря заняла третье место. Кто вышел в плей-офф?

Луганская команда попрощалась с турниром яркой победой над Брейдабликом

Жирона и мадридский Реал зимой могут обменяться игроками
Футбол | 14 декабря 2023, 20:06 1
Жирона и мадридский Реал зимой могут обменяться игроками
Жирона и мадридский Реал зимой могут обменяться игроками

Мадридский гранд заинтересовался левым защитником жиронцев Мигелем Гутьерресом

Игорь СУРКИС: «Не вижу футболистов, которые могли бы усилить Динамо»
Футбол | 15.12.2023, 13:57
Игорь СУРКИС: «Не вижу футболистов, которые могли бы усилить Динамо»
Игорь СУРКИС: «Не вижу футболистов, которые могли бы усилить Динамо»
Экс-полузащитник Миная интересен одному из лидеров Первой лиги
Футбол | 15.12.2023, 18:32
Экс-полузащитник Миная интересен одному из лидеров Первой лиги
Экс-полузащитник Миная интересен одному из лидеров Первой лиги
Пять лучших бразильских легионеров в истории Динамо
Футбол | 15.12.2023, 09:18
Пять лучших бразильских легионеров в истории Динамо
Пять лучших бразильских легионеров в истории Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Меркушина – лучшая среди украинок. Состоялся женский спринт этапа КМ
Меркушина – лучшая среди украинок. Состоялся женский спринт этапа КМ
14.12.2023, 16:24 9
Биатлон
Таблицы ЛЧ. Кто вышел в плей-офф? Шахтер весной сыграет в Лиге Европы
Таблицы ЛЧ. Кто вышел в плей-офф? Шахтер весной сыграет в Лиге Европы
14.12.2023, 00:15 5
Футбол
Шахтер вернулся к варианту с Кевином. Предлагает 7+3 миллионов евро
Шахтер вернулся к варианту с Кевином. Предлагает 7+3 миллионов евро
14.12.2023, 11:55 7
Футбол
Призовые УЕФА. Сколько заработал Шахтер за группу Лиги чемпионов
Призовые УЕФА. Сколько заработал Шахтер за группу Лиги чемпионов
14.12.2023, 15:11 38
Футбол
Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту
Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту
13.12.2023, 23:57 172
Футбол
7 самых ценных свободных агентов в футболе прямо сейчас
7 самых ценных свободных агентов в футболе прямо сейчас
13.12.2023, 19:12 2
Футбол
Сразу после Лиги чемпионов. Шахтер отправился в Японию
Сразу после Лиги чемпионов. Шахтер отправился в Японию
14.12.2023, 13:53 4
Футбол
Шахтер установил вечный рекорд Лиги чемпионов
Шахтер установил вечный рекорд Лиги чемпионов
14.12.2023, 11:37 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем