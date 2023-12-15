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Major League Soccer
15 декабря 2023, 14:01 | Обновлено 15 декабря 2023, 14:25
945
0

Месси и Кривцов будут играть по новым футбольным правилам в США

MLS ввела 3 изменения связанных с заменами игроков и VAR

15 декабря 2023, 14:01 | Обновлено 15 декабря 2023, 14:25
945
0
Месси и Кривцов будут играть по новым футбольным правилам в США
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов и Лионель Месси

Высшая лига футбола в США (MLS) объявила, что внесет пару изменений в правила, призванных ограничить остановки игры в сезоне 2024 года.

Изменения – правило поведения игроков за пределами поля и правило замены по времени – были одобрены на заседании совета управляющих лиги, наряду с некоторыми другими изменениями в правилах на поле и небольшими обновлениями в правилах состава.

Как упомянул комиссар (руководитель) лиги Дон Гарбер, лига не внесла каких-либо серьезных изменений в то, как может проводиться формирование состава, таких как значительное увеличение потолка зарплат или дополнительное место для назначенного игрока.

Первое новое правило:

  • Если травмированный футболист не покидал поле в течение 15 секунд, то ему разрешат вернуться в игру не раньше, чем через две минуты. Если же за фол была показана красная или желтая карточка, то правило действовать не будет.

За полтора сезона испытаний в MLS Next Pro – лиге развития, созданной два года назад – лига сообщила, что количество остановок сократилось в среднем с шести за матч до 1,22.

Второе новое правило:

  • На уход игрока с поля будут выделять 10 секунд. Если футболист не успеет покинуть поле за отведенное время, то выходящий вместо него на поле партнер должен будет простоять вне игры дополнительную минуту. При этом данное правило не будет действовать при замене вратаря или травмированного футболиста.

По данным лиги, в сезоне MLS Next Pro 2023 года только 10 замен получили одноминутный штраф из более чем 3200 замен.

Третье новое правило:

  • Добавленное время теперь будет отображаться на стадионах (раньше табло на стадионе останавливалось на 45 и 90 минутах); Решения VAR будут объявлены судьями на весь стадион; когда игроки соперника одновременно получают травмы головы, требующие лечения за пределами поля, они одновременно вернутся в игру после лечения.

Ни одно из трех объявленных изменений не окажет глубокого влияния на лигу и для большинства болельщиков не приведет к каким-либо заметным изменениям.

Победителем MLS в сезоне 2023 года стал «Коламбус Крю» вместе с украинцем Евгением Чеберко. Звездный Лионель Месси и украинец Сергей Кривцов из «Интер Майами» не сумели выйти в плей-офф турнира.

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Major League Soccer (MLS) правила футбола Лионель Месси Сергей Кривцов Интер Майами
Источник ESPN
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