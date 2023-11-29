Major League Soccer29 ноября 2023, 20:11 |
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Удаления на 10 минут. Один чемпионат уже готов тестировать новинку
МЛС хочет быть первой лигой с временными удалениями
29 ноября 2023, 20:11 |
319
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Международный футбольный совет (IFAB), который занимается вопросами правил футбола, принял решение о внедрении временных удалений игроков на 10 минут матча за разговоры и оскорбления арбитров.
Стало известно, что североамериканская лига МЛС уже готова с сезона-2024 быть первым профессиональным чемпионатом, который протестирует это нововведение.
Новый сезон в МЛС должен начаться в феврале.
Ранее временные удаления уже тестировали в юношеском и аматорском футболе.
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