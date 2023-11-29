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  4. Удаления на 10 минут. Один чемпионат уже готов тестировать новинку
Major League Soccer
29 ноября 2023, 20:11 |
319
2

Удаления на 10 минут. Один чемпионат уже готов тестировать новинку

МЛС хочет быть первой лигой с временными удалениями

29 ноября 2023, 20:11 |
319
2
Удаления на 10 минут. Один чемпионат уже готов тестировать новинку
Getty Images/Global Images Ukraine

Международный футбольный совет (IFAB), который занимается вопросами правил футбола, принял решение о внедрении временных удалений игроков на 10 минут матча за разговоры и оскорбления арбитров.

Стало известно, что североамериканская лига МЛС уже готова с сезона-2024 быть первым профессиональным чемпионатом, который протестирует это нововведение.

Новый сезон в МЛС должен начаться в феврале.

Ранее временные удаления уже тестировали в юношеском и аматорском футболе.

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Источник The Athletic
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Kovalchuk
Надо популизировать хоккей 
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Gargantua
и шайбу вместо мяча сразу
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0
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