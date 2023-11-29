Удаления на 10 минут. Один чемпионат уже готов тестировать новинку

Международный футбольный совет (IFAB), который занимается вопросами правил футбола, принял решение о внедрении временных удалений игроков на 10 минут матча за разговоры и оскорбления арбитров.

Стало известно, что североамериканская лига МЛС уже готова с сезона-2024 быть первым профессиональным чемпионатом, который протестирует это нововведение.

Новый сезон в МЛС должен начаться в феврале.

Ранее временные удаления уже тестировали в юношеском и аматорском футболе.