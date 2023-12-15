Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Судакова после Шахтера

Букмекеры оценили варианты продолжения карьеры 21-летнего украинского полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова.

Коэффициент на то, что украинец станет игроком «Ювентуса», составляет 1.70.

Слухи о переходе Судакова в состав туринского клуба ходят уже давно. Однако боссы «Ювентуса» до сих пор не выбрали между Георгием и Родриго Де Паулем, хоть и контактировали с окружением футболиста «горняков».

По мнению букмекеров, вторым наиболее вероятным следующим клубом Судакова является «Атлетико». Интересно, что новостей об интересе «Атлетико» к игроку не было.

Несмотря на то, что Manchester United Muppetiers в начале декабря сообщал об интересе «Ман Юнайтед» к Судакову, «красные дьяволы» не входят даже в топ-8 клубов по котировкам на следующий клуб Судакова после «Шахтера».

Где продолжит карьеру Судаков? Главные фавориты по мнению букмекеров: