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Украина. Премьер лига
15 декабря 2023, 13:28 | Обновлено 15 декабря 2023, 14:23
1837
7

Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Судакова после Шахтера

Слухи о переходе Георгия в «Ювентус» ходят уже давно

15 декабря 2023, 13:28 | Обновлено 15 декабря 2023, 14:23
1837
7
Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Судакова после Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Букмекеры оценили варианты продолжения карьеры 21-летнего украинского полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова.

Коэффициент на то, что украинец станет игроком «Ювентуса», составляет 1.70.

Слухи о переходе Судакова в состав туринского клуба ходят уже давно. Однако боссы «Ювентуса» до сих пор не выбрали между Георгием и Родриго Де Паулем, хоть и контактировали с окружением футболиста «горняков».

По мнению букмекеров, вторым наиболее вероятным следующим клубом Судакова является «Атлетико». Интересно, что новостей об интересе «Атлетико» к игроку не было.

Несмотря на то, что Manchester United Muppetiers в начале декабря сообщал об интересе «Ман Юнайтед» к Судакову, «красные дьяволы» не входят даже в топ-8 клубов по котировкам на следующий клуб Судакова после «Шахтера».

Где продолжит карьеру Судаков? Главные фавориты по мнению букмекеров:

  1. Ювентус – 1.70
  2. Атлетико Мадрид – 7.00
  3. Ньюкасл – 10.00
  4. Ливерпуль – 18.00
  5. Динамо Киев (?) – 20.00
  6. Хетафе – 20.00
  7. Интер Милан – 20.00
  8. Милан – 25.00
  9. Манчестер Юнайтед – 25.00

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Источник Sport.ua
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Первый Среди Равных
Його ціна 5 мільйонів в базарний день 
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+1
Vitason
Динамо ,смішно!! Судаків- теж смішно!! І взагалі коло клубів більше ніж три -теж смішно
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+1
vitaha33
З Динамо насмішили канєш...
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+1
anacreon
Треба в Ювентус. У нас там давно нікого не було.Прикольно буде за Юве поглорити. Ще ніколи особливо за нього у нас не вболівали. Тільки Мілан та Аталанта серйозно були. Цікавіше буде за Серією А слідкувати. Бо Малиновський і Дженоа то якось несерйозно. Руслан то грає, то ні. Клуб дно.А тут би за чемпіонство вболівали.
Треба ще когось прилаштувати в Бундеслігу. Щоб якось цікаво було дивитися.
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0
Remark
Судячи по кофам тут два варіанти: або Ювентус, або Шахтар!
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0
Remark
Динамо Київ коф 20!??? Вони там взагалі йобнуті чи шо?
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0
AK.228
дінамо😂😂
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0
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