Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Судакова после Шахтера
Слухи о переходе Георгия в «Ювентус» ходят уже давно
Букмекеры оценили варианты продолжения карьеры 21-летнего украинского полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова.
Коэффициент на то, что украинец станет игроком «Ювентуса», составляет 1.70.
Слухи о переходе Судакова в состав туринского клуба ходят уже давно. Однако боссы «Ювентуса» до сих пор не выбрали между Георгием и Родриго Де Паулем, хоть и контактировали с окружением футболиста «горняков».
По мнению букмекеров, вторым наиболее вероятным следующим клубом Судакова является «Атлетико». Интересно, что новостей об интересе «Атлетико» к игроку не было.
Несмотря на то, что Manchester United Muppetiers в начале декабря сообщал об интересе «Ман Юнайтед» к Судакову, «красные дьяволы» не входят даже в топ-8 клубов по котировкам на следующий клуб Судакова после «Шахтера».
Где продолжит карьеру Судаков? Главные фавориты по мнению букмекеров:
- Ювентус – 1.70
- Атлетико Мадрид – 7.00
- Ньюкасл – 10.00
- Ливерпуль – 18.00
- Динамо Киев (?) – 20.00
- Хетафе – 20.00
- Интер Милан – 20.00
- Милан – 25.00
- Манчестер Юнайтед – 25.00
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