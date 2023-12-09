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  4. Не одним Ювентусом. Английский гранд наблюдает за Георгием Судаковым
Англия
09 декабря 2023, 15:24 |
1144
0

Не одним Ювентусом. Английский гранд наблюдает за Георгием Судаковым

Украинец может перебраться на Олд Траффорд

09 декабря 2023, 15:24 |
1144
0
Не одним Ювентусом. Английский гранд наблюдает за Георгием Судаковым
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Английский гранд «Манчестер Юнайтед» планирует усилить свое нападение и полузащиту.

По информации Manchester United Muppetiers, скауты английского клуба внимательно изучают кандидатуру полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова и вингера испанского «Бетиса» Ассана Диао. Судаков поразил скаутов «красных дьяволов» своими выступлениями в Лиге чемпионов.

Главным кандидатом на трансфер Судакова называется итальянский «Ювентус». Ранее стало известно условие, при котором «зебры» могут купить украинского полузащитника уже этой зимой.

В этом сезоне 21-летний Георгий Судаков провел 16 матчей за донецкий «Шахтер», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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Источник Manchester United Muppetiers
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