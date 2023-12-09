Не одним Ювентусом. Английский гранд наблюдает за Георгием Судаковым

Английский гранд «Манчестер Юнайтед» планирует усилить свое нападение и полузащиту.

По информации Manchester United Muppetiers, скауты английского клуба внимательно изучают кандидатуру полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова и вингера испанского «Бетиса» Ассана Диао. Судаков поразил скаутов «красных дьяволов» своими выступлениями в Лиге чемпионов.

Главным кандидатом на трансфер Судакова называется итальянский «Ювентус». Ранее стало известно условие, при котором «зебры» могут купить украинского полузащитника уже этой зимой.

В этом сезоне 21-летний Георгий Судаков провел 16 матчей за донецкий «Шахтер», отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей.