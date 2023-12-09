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  4. Известно условие, при котором Ювентус может купить Судакова уже этой зимой
Украина. Премьер лига
09 декабря 2023, 08:49 |
1775
1

Известно условие, при котором Ювентус может купить Судакова уже этой зимой

Лидер Серии А также может арендовать украинца

09 декабря 2023, 08:49 |
1775
1
Известно условие, при котором Ювентус может купить Судакова уже этой зимой
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Туринский «Ювентус» спешит с вопросом приобретения полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.

По информации Tutto Juve, «зебры» готовы купить Судакова зимой, если «горняки» согласятся на сумму трансфера до 25 миллионов евро. Приоритетным вариантом для «Ювентуса» является аренда украинского полузащитника с опцией выкупа, но полноценный трансфер тоже вполне вероятен.

Сейчас итальянский клуб готов продать нескольких игроков, чтобы выручить деньги на трансфер украинца. Контракт Георгия истекает только в 2028 году, поэтому «Ювентусу» придется поработать для осуществления перехода.

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Ювентус трансферы Шахтер Донецк трансферы Серии A трансферы УПЛ Георгий Судаков
Источник Tuttojuve
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Умник
Заслужил. Рад если перейдет.
Если зимой шахтер подписывает кого то его позицию, то он уходит.
Не удивлюсь подписанию Пихаленка, точнее возвращения.
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