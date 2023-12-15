Украинцы забили 900-й мяч в еврокубках на своем поле
Автором юбилейного гола стал Эдуардо Герреро
Три недели назад 23-летний панамский форвард «Зари» Эдуардо Герреро в гостевом поединке с «Маккаби» забил 1600-й мяч украинских клубов в еврокубках.
В матче с «Брейдабликом» (4:0) он отличился вновь, став автором 900-го домашнего гола наших команд. 440 мячей украинцы забили в родных стенах в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 344 – в Лиге (Кубке) чемпионов, 70 – в Кубке кубков, 25 (с учетом всех голов в ворота исландцев) – в Лиге конференций, 22 – в Кубке Интертото и 2 – в Суперкубке УЕФА. Чаще других поражали ворота гостей «Динамо» – 348 раз, «Шахтер» – 228, «Днепр» – 93 и «Металлист» – 49.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные домашние голы украинских клубов в еврокубках
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
08.09.1965
|
КК
|
1/16
|
Андрей БИБА
|
Динамо
|
Колрейн
|
5' (1:0)
|
4:0
|
100-й
|
02.10.1985
|
КУ
|
1/32
|
Олег ПРОТАСОВ
|
Днепр
|
Висмут
|
81' (2:1)
|
2:1
|
200-й
|
23.07.1997
|
КУ
|
ПР
|
Александр ПАЛЯНИЦА
|
Днепр
|
Ереван
|
60' (3:0)
|
6:1
|
300-й
|
20.09.2001
|
КУ
|
1/64
|
Сергей ТКАЧЕНКО
|
ЦСКА
|
Црвена Звезда
|
45' (1:1)
|
3:2
|
400-й
|
22.07.2006
|
КИ
|
Р3
|
Сергей НАЗАРЕНКО
|
Днепр
|
Марсель
|
78' (1:2)
|
2:2
|
500-й
|
30.07.2009
|
ЛЕ
|
КР3
|
Алексей ГОДИН
|
Металлург Д
|
Интерблок
|
20' (1:0)
|
2:0
|
600-й
|
19.07.2012
|
ЛЕ
|
КР2
|
Геворг КАЗАРЯН
|
Металлург Д
|
Челик
|
36' (2:0)
|
7:0
|
700-й
|
11.12.2014
|
ЛЕ
|
ГТ
|
Артем ФЕДЕЦКИЙ
|
Днепр
|
Сент-Этьен
|
66' (1:0)
|
1:0
|
800-й
|
07.12.2017
|
ЛЕ
|
ГТ
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Динамо
|
Партизан
|
28' (2:0)
|
4:1
|
900-й
|
14.12.2023
|
ЛК
|
ГТ
|
Эдуардо ГЕРРЕРО
|
Заря
|
Брейдаблик
|
2' (1:0)
|
4:0
КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; КИ - Кубок Интертото; ГТ - групповой турнир; Р3 - третий раунд; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.
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