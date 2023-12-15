Украинцы забили 900-й мяч в еврокубках на своем поле

Три недели назад 23-летний панамский форвард «Зари» Эдуардо Герреро в гостевом поединке с «Маккаби» забил 1600-й мяч украинских клубов в еврокубках.

В матче с «Брейдабликом» (4:0) он отличился вновь, став автором 900-го домашнего гола наших команд. 440 мячей украинцы забили в родных стенах в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 344 – в Лиге (Кубке) чемпионов, 70 – в Кубке кубков, 25 (с учетом всех голов в ворота исландцев) – в Лиге конференций, 22 – в Кубке Интертото и 2 – в Суперкубке УЕФА. Чаще других поражали ворота гостей «Динамо» – 348 раз, «Шахтер» – 228, «Днепр» – 93 и «Металлист» – 49.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные домашние голы украинских клубов в еврокубках

Гол Дата Ранг Стадия Игрок Клуб Соперник Минута Счет 1-й 08.09.1965 КК 1/16 Андрей БИБА Динамо Колрейн 5' (1:0) 4:0 100-й 02.10.1985 КУ 1/32 Олег ПРОТАСОВ Днепр Висмут 81' (2:1) 2:1 200-й 23.07.1997 КУ ПР Александр ПАЛЯНИЦА Днепр Ереван 60' (3:0) 6:1 300-й 20.09.2001 КУ 1/64 Сергей ТКАЧЕНКО ЦСКА Црвена Звезда 45' (1:1) 3:2 400-й 22.07.2006 КИ Р3 Сергей НАЗАРЕНКО Днепр Марсель 78' (1:2) 2:2 500-й 30.07.2009 ЛЕ КР3 Алексей ГОДИН Металлург Д Интерблок 20' (1:0) 2:0 600-й 19.07.2012 ЛЕ КР2 Геворг КАЗАРЯН Металлург Д Челик 36' (2:0) 7:0 700-й 11.12.2014 ЛЕ ГТ Артем ФЕДЕЦКИЙ Днепр Сент-Этьен 66' (1:0) 1:0 800-й 07.12.2017 ЛЕ ГТ ЖУНИОР МОРАЕС Динамо Партизан 28' (2:0) 4:1 900-й 14.12.2023 ЛК ГТ Эдуардо ГЕРРЕРО Заря Брейдаблик 2' (1:0) 4:0

КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; КИ - Кубок Интертото; ГТ - групповой турнир; Р3 - третий раунд; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.