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Лига конференций
15 декабря 2023, 11:53 | Обновлено 15 декабря 2023, 12:06
85
0

Украинцы забили 900-й мяч в еврокубках на своем поле

Автором юбилейного гола стал Эдуардо Герреро

15 декабря 2023, 11:53 | Обновлено 15 декабря 2023, 12:06
85
0
Украинцы забили 900-й мяч в еврокубках на своем поле
ФК Заря. Эдуардо Герреро

Три недели назад 23-летний панамский форвард «Зари» Эдуардо Герреро в гостевом поединке с «Маккаби» забил 1600-й мяч украинских клубов в еврокубках.

В матче с «Брейдабликом» (4:0) он отличился вновь, став автором 900-го домашнего гола наших команд. 440 мячей украинцы забили в родных стенах в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 344 – в Лиге (Кубке) чемпионов, 70 – в Кубке кубков, 25 (с учетом всех голов в ворота исландцев) – в Лиге конференций, 22 – в Кубке Интертото и 2 – в Суперкубке УЕФА. Чаще других поражали ворота гостей «Динамо» – 348 раз, «Шахтер» – 228, «Днепр» – 93 и «Металлист» – 49.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные домашние голы украинских клубов в еврокубках

Гол

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

1-й

08.09.1965

КК

1/16

Андрей БИБА

Динамо

Колрейн

5' (1:0)

4:0

100-й

02.10.1985

КУ

1/32

Олег ПРОТАСОВ

Днепр

Висмут

81' (2:1)

2:1

200-й

23.07.1997

КУ

ПР

Александр ПАЛЯНИЦА

Днепр

Ереван

60' (3:0)

6:1

300-й

20.09.2001

КУ

1/64

Сергей ТКАЧЕНКО

ЦСКА

Црвена Звезда

45' (1:1)

3:2

400-й

22.07.2006

КИ

Р3

Сергей НАЗАРЕНКО

Днепр

Марсель

78' (1:2)

2:2

500-й

30.07.2009

ЛЕ

КР3

Алексей ГОДИН

Металлург Д

Интерблок

20' (1:0)

2:0

600-й

19.07.2012

ЛЕ

КР2

Геворг КАЗАРЯН

Металлург Д

Челик

36' (2:0)

7:0

700-й

11.12.2014

ЛЕ

ГТ

Артем ФЕДЕЦКИЙ

Днепр

Сент-Этьен

66' (1:0)

1:0

800-й

07.12.2017

ЛЕ

ГТ

ЖУНИОР МОРАЕС

Динамо

Партизан

28' (2:0)

4:1

900-й

14.12.2023

ЛК

ГТ

Эдуардо ГЕРРЕРО

Заря

Брейдаблик

2' (1:0)

4:0

КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; КИ - Кубок Интертото; ГТ - групповой турнир; Р3 - третий раунд; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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