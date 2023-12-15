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  4. ЧАНЦЕВ: Заря сама виновата, что еврокубковая кампания оказалась проваленной
Аргентина
15 декабря 2023, 11:59 | Обновлено 15 декабря 2023, 12:06
347
1

ЧАНЦЕВ: Заря сама виновата, что еврокубковая кампания оказалась проваленной

Экс-тренер луганчан – о выступлении команды в еврокубках

15 декабря 2023, 11:59 | Обновлено 15 декабря 2023, 12:06
347
1
ЧАНЦЕВ: Заря сама виновата, что еврокубковая кампания оказалась проваленной
ФК Заря Луганск

Футболисты «Зари» в заключительном туре группового раунда Лиги конференций сокрушили в Люблине исландский «Брейдаблик» (4:0) и досрочно завершили выступление в этом турнире.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший главный тренер луганчан Анатолий Чанцев поделился своими впечатлениями от вчерашнего противостояния в Польше:

– Все было прогнозируемо. «Брейдаблик» – априори слабее «Зари», а тут еще дополнительные обстоятельства были в пользу луганчан.

– Что Вы имеете в виду?
– Чемпионат Исландии завершился еще в начале октября и все это время футболисты «Брейдаблика» поддерживали спортивную форму ради трех матчей в Лиге конференций. Конечно, исландцы находились не в лучшем состоянии. После быстрого гола Герреро и автогола игрока гостей на 11 минуте судьба матча уже была решена. Мыслями гости уже были в отпуске, допуская ошибки в простых ситуациях. Правда, когда счет стал разгромный, то захотели забить гол престижа, несколько прибавили оборотов, но это им не удалось. Хотя защита номинальных хозяев снова была не безгрешна.

Победили луганчане заслуженно, как говорится, хлопнув дверью на прощание. Сложилось впечатление, что исполняющий обязанности главного тренера Юрий Коваль избрал оптимальный вариант состава, задействовав Мишнева и Мичина в середине поля.

– Какую бы вы оценку поставили футболистам «Зари» за текущую еврокубковую кампанию?
– Неудовлетворительную. По крайней мере, в Лиге конференций они должны были проходить в следующий раунд. Считаю, что луганчане оказались не готовы психологически к еврокубковым баталиям. Поэтому и пропустили вперед соперников, которые не превосходили их по уровню подготовки.

– Говорят, что беда одна не ходит: у «Зари» плохие дела и на внутренней арене.
– Очень не хочется, чтобы была потеряна такая самобытная команда, как «Заря». Все же, последние матчи луганчан дают основания надеяться, что до худшего- вылета из УПЛ, дело не дойдет. Очень многое будет зависеть от следующих решений клубного руководства: кто будет возглавлять «Зарю» на постоянной основе, какой будет вектор развития.

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Анатолий Чанцев Лига конференций Заря Луганск Брейдаблик инсайд
Источник Sport.ua
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Swed
А в чём провал и кто лучше их выступил в той ЛК?   Клуб заработал более 1 млн.  денег за 2 победы и ничью.  Разве в УПЛ за такое платят?  Ну а дальше им лучше подумать как вылезти со  дна таблицы.  В этом сезоне это их главная задача теперь.
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