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Лига конференций
15 декабря 2023, 00:50 | Обновлено 15 декабря 2023, 02:03
548
0

Итоги Лиги конференций. Заря заняла третье место. Кто вышел в плей-офф?

Луганская команда попрощалась с турниром яркой победой над Брейдабликом

15 декабря 2023, 00:50 | Обновлено 15 декабря 2023, 02:03
548
0
Итоги Лиги конференций. Заря заняла третье место. Кто вышел в плей-офф?
ФК Заря Луганск

​14 декабря прошли заключительные поединки 6-го тура Лиги конференций 2023/24.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Луганская Заря не сумела выйти из группы. Набрав 7 очков, подопечные Юрия Коваля заняли третье место в группе B.

В весенних раундах сыграют Маккаби Т-А (15 баллов) и Гент (13 пунктов). В матче лидеров выиграл клуб из Израиля со счётом 3:1.

Исландский Брейдаблик финишировал без зачетных баллов на последнем месте.

Турнирная таблица группы B

Жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций пройдет в швейцарском Ньоне 18 декабря.

В 1/16 финала ЛК команды, перешедшие из Лиги Европы, будут играть против клубов, которые заняли 2-е места в группах Лиги конференций.

Победители этих матчей затем встретятся в 1/8 финала с победителями групп Лиги конференций.

Участники плей-офф Лиги конференций

Итоговые таблицы Лиги конференций

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Источник Sport.ua
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