Итоги Лиги конференций. Заря заняла третье место. Кто вышел в плей-офф?
Луганская команда попрощалась с турниром яркой победой над Брейдабликом
14 декабря прошли заключительные поединки 6-го тура Лиги конференций 2023/24.
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Луганская Заря не сумела выйти из группы. Набрав 7 очков, подопечные Юрия Коваля заняли третье место в группе B.
В весенних раундах сыграют Маккаби Т-А (15 баллов) и Гент (13 пунктов). В матче лидеров выиграл клуб из Израиля со счётом 3:1.
Исландский Брейдаблик финишировал без зачетных баллов на последнем месте.
Турнирная таблица группы B
Жеребьевка 1/16 финала Лиги конференций пройдет в швейцарском Ньоне 18 декабря.
В 1/16 финала ЛК команды, перешедшие из Лиги Европы, будут играть против клубов, которые заняли 2-е места в группах Лиги конференций.
Победители этих матчей затем встретятся в 1/8 финала с победителями групп Лиги конференций.
Участники плей-офф Лиги конференций
Итоговые таблицы Лиги конференций
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