Игорь ЯВОРСКИЙ: «Класс игроков Порту оказался выше»

В завершающем поединке группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» в гостях уступил «Порту» (3:5) и досрочно сошел с дистанции этого самого престижного футбольного европейского турнира.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua популярный в прошлом нападающий Игорь Яворский, который потом успешно проявил себя на тренерском поприще, рассказал, что помешало «горнякам» достичь в Португалии победного результата, который гарантировал бы им участие в плей-офф.

– На мой взгляд, тренер гостей Марино Пушич избрал правильный тактический план. Возвращение в центр обороны опытного Ракицкого и на свой левый фланг защиты Матвиенко свидетельствовало о попытках как можно дольше сохранить свои ворота нетронутыми. Затем постепенно отодвинуть игру от своих владений и искать шанс в контрвыпадах или при розыгрыше стандартных положений.

К сожалению, этот замысел не сработал, потому что хозяева без особого труда забили быстрый гол. Видимо, Пушич заставляет своих новых подопечных переходить на чужую половину поля с помощью коротких пасов и если на внутренней арене с этим у «горняков» нет проблем, то в Лиге чемпионов, где все делается гораздо быстрее, приводило к досадным ошибкам, которые и приводили к пропущенным мячам. Жди беды, когда не успеваешь за соперником, у которого более быстрые ноги и мысль.

А когда счастливый случай помог Сикану выровнять положение, это отнюдь не сказалось на «режиссуре» игры, которая оставалась под контролем «Порту». К сожалению, пропущенный гол, как говорится, в раздевалку только прибавил хозяевам уверенности, что все для них закончится благополучно.

– «Шахтер» порадовал высокой результативностью, однако контраргументы против хозяев не нашли. Почему?

– «Порту» из тех команд, которая сама играет и позволяет делать это оппоненту. Вчера гости не поразили надежностью в обороне, более того, неумелые действия «горняков» в отборе позволяли «горожанам» благодаря забегам на флангам эффективно атаковать по всему «фронту». Ситуация усугублялась тем, что португальские команды всегда славились технической подготовкой.

– Неужели у «Шахтера» даже при максимальной мотивации не было шансов сыграть более качественно?

– Уже первые минуты поединка показали, что настройка у «горожан» еще лучше. Но главное, что класс у игроков «Порту» был выше. Это и сказалось на игре.

Конечно, приятно, что горняки сохранили интригу до конца, но еще один решающий шаг вперед не сделали.

По-моему, в текущем сезоне «горняки» несмотря на очень сложное время выступили хорошо. Набрать девять очков в такой сильной группе – достойный результат. Важно, что донецкая молодежь обогатилась ценным международным опытом, который обязательно уже следующей весной пригодится в Лиге Европы. Если горнякам удастся сохранить всех лидеров, то у них есть все шансы громко заявить о себе во втором по рейтингу континентальном турнире.