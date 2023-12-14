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  4. Гуцуляк прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны Динамо
Украина. Премьер лига
14 декабря 2023, 18:02 |
827
0

Гуцуляк прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны Динамо

Вингер «Днепра-1» опроверг слухи

14 декабря 2023, 18:02 |
827
0
Гуцуляк прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны Динамо
СК Днепр-1. Алексей Гуцуляк

Вингер «Днепра-1» Алексей Гуцуляк опроверг информацию о заинтересованности к нему со стороны «Динамо».

⁃ Была информация об интересе к тебе со стороны «Динамо». Назывались цифры, твои финансовые аппетиты – 40-50 тысяч евро в месяц.
Я вообще не знаю откуда эта информация появилась, если честно. И я не подтверждаю эту информацию, потому что я не вел бы переговоров за спиной у «Днепра-1» и полностью уважаю свой клуб.

⁃ Правда ли, что в твоем контракте с «Днепром-1» есть опция продления контракта со стороны клуба в одностороннем порядке?
⁃ Да, такая опция есть у клуба. Я думаю, они ею воспользуются. Поэтому, можно сказать, что контракт не полгода, а полтора.

- Геннадий Буткевич, президент «Полесья», сказал, что ему нравится конкретно твоя игра, но стоять в очереди он не будет. Какое у тебя отношение к такому проекту, как «Полесье«?
⁃ Если честно, у меня очень большое уважение к этому клубу и президенту, потому что если посмотреть на то, как они развиваются: не просто так выиграть Первую лигу и в УПЛ задержаться на высоких местах. Заметно, что большой вклад делает и президент, и команда, все движутся в одном направлении. Поэтому я этот клуб уважаю. Мне приятно, что от них есть какой-то интерес ко мне, – сказал Гуцуляк.

В текущем сезоне УПЛ Гуцуляк сыграл 14 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

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Источник YouTube
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