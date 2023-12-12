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  4. Конкурент Ярмоленко. Динамо якобы интересен игрок Днепра-1
Украина. Первая лига
12 декабря 2023, 09:53 | Обновлено 12 декабря 2023, 09:57
1930
12

Конкурент Ярмоленко. Динамо якобы интересен игрок Днепра-1

У киевлян есть интерес к Алексею Гуцуляку

12 декабря 2023, 09:53 | Обновлено 12 декабря 2023, 09:57
1930
12
Конкурент Ярмоленко. Динамо якобы интересен игрок Днепра-1
СК Днепр-1. Алексей Гуцуляк

Вингер Алексей Гуцуляк этой зимой может сменить «Днепр-1» на «Динамо». Такое предположение было высказано в эфире программы «ТаТоТаке».

Источник утверждает, что в решении вопроса с возможным трансфером Гуцуляка все будет зависеть от физического состояния Андрея Ярмоленко, который в концовке первой части нынешнего сезона не играл из-за травмы.

Гуцуляк является конкурентом Ярмоленко по позиции на футбольном поле. Если Андрей не сможет к весне полноценно восстановиться, то в «Динамо» вплотную займутся вопросом перехода Гуцуляка.

Напомним, «Динамо» в таблице УПЛ занимает 5-е место, имея 28 очков после 14 матчей.

Ранее стало известно, что Алексей Гуцуляк не станет игроком «Карпат», которые проявляли к нему интерес.

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Алексей Гуцуляк Динамо Киев Днепр-1 Андрей Ярмоленко
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 12
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Gargantua
у Днепра есть действительно ценный актив, это Пихаленок.
Человек давно перерос УПЛ и на фоне хорошей репутации украинских игроков надо его попытаться выгодно продать.
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+1
Алекс 122
Дина́мо нужно усиливаться и срочно .С такой командой как сейчас они не пройдут квалификацию лиги Европы не говоря о лиге чемпионов 
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+1
ALF🎈
О! Не буде зайвим
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0
Умник
Зачем если есть Бенито Волошин?
Сарапия надо. 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Алекс 122
Динамо продало всех.своих.лучших.игроков а неко орых.как цыганков просто за бесценок .остались никому ненужные на которых нет спроса и ярмоленко перебитый .Теперь ищут кого купить по дешевке на Украине 
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0
potemkin78
идёт распродажа Днепра-1
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-2
Показать Скрыть 3 ответа
Gargantua
не вижу смысла.
там прекрасно играет Волошин. И это его родной фланг.
Проблема слева, где Кабаев не тянет, а Диалло то в Африке в сборной, то лечится.
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-2
DK1961
Для Днепра-1 это будет очень большой потерей
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-2
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