Конкурент Ярмоленко. Динамо якобы интересен игрок Днепра-1

Вингер Алексей Гуцуляк этой зимой может сменить «Днепр-1» на «Динамо». Такое предположение было высказано в эфире программы «ТаТоТаке».

Источник утверждает, что в решении вопроса с возможным трансфером Гуцуляка все будет зависеть от физического состояния Андрея Ярмоленко, который в концовке первой части нынешнего сезона не играл из-за травмы.

Гуцуляк является конкурентом Ярмоленко по позиции на футбольном поле. Если Андрей не сможет к весне полноценно восстановиться, то в «Динамо» вплотную займутся вопросом перехода Гуцуляка.

Напомним, «Динамо» в таблице УПЛ занимает 5-е место, имея 28 очков после 14 матчей.

Ранее стало известно, что Алексей Гуцуляк не станет игроком «Карпат», которые проявляли к нему интерес.