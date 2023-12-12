Конкурент Ярмоленко. Динамо якобы интересен игрок Днепра-1
У киевлян есть интерес к Алексею Гуцуляку
Вингер Алексей Гуцуляк этой зимой может сменить «Днепр-1» на «Динамо». Такое предположение было высказано в эфире программы «ТаТоТаке».
Источник утверждает, что в решении вопроса с возможным трансфером Гуцуляка все будет зависеть от физического состояния Андрея Ярмоленко, который в концовке первой части нынешнего сезона не играл из-за травмы.
Гуцуляк является конкурентом Ярмоленко по позиции на футбольном поле. Если Андрей не сможет к весне полноценно восстановиться, то в «Динамо» вплотную займутся вопросом перехода Гуцуляка.
Напомним, «Динамо» в таблице УПЛ занимает 5-е место, имея 28 очков после 14 матчей.
Ранее стало известно, что Алексей Гуцуляк не станет игроком «Карпат», которые проявляли к нему интерес.
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