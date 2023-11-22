Карпаты не договорились с Гуцуляком, Шведа в команде не будет
И у клуба могут быть большие финансовые проблемы
По информации журналиста Виктора Вацко, «Карпаты» действительно вели переговоры с «Днепром-1» по поводу перехода хавбека Алексея Гуцуляка.
Однако львовскому клубу не удалось договориться с самим игроком по условиям личного контракта, поэтому сейчас Гуцуляк в команду не вернется.
Что касается Марьяна Шведа, то у полузащитника нет желания переходить в «Карпаты». Если карьера в «Шахтере» не сложится, то игрок готов перебраться в зарубежный чемпионат.
«Карпаты» все еще рассчитывают на усиление состава, но теперь столкнулись с проблемами из-за возможных больших долгов клуба.
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