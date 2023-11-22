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Украина. Первая лига
22 ноября 2023, 16:48 |
1664
1

Карпаты не договорились с Гуцуляком, Шведа в команде не будет

И у клуба могут быть большие финансовые проблемы

22 ноября 2023, 16:48 |
1664
1
Карпаты не договорились с Гуцуляком, Шведа в команде не будет
Getty Images/Global Images Ukraine. Марьян Швед (справа)

По информации журналиста Виктора Вацко, «Карпаты» действительно вели переговоры с «Днепром-1» по поводу перехода хавбека Алексея Гуцуляка.

Однако львовскому клубу не удалось договориться с самим игроком по условиям личного контракта, поэтому сейчас Гуцуляк в команду не вернется.

Что касается Марьяна Шведа, то у полузащитника нет желания переходить в «Карпаты». Если карьера в «Шахтере» не сложится, то игрок готов перебраться в зарубежный чемпионат.

«Карпаты» все еще рассчитывают на усиление состава, но теперь столкнулись с проблемами из-за возможных больших долгов клуба.

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Источник: Днепр-1 и 2 Металлиста интересуются полузащитником из Второй лиги
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Карпаты Львов Алексей Гуцуляк Марьян Швед трансферы Шахтер Донецк Днепр-1
Источник Вацко Live
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Комментарии 1
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Yulian Beshley
вони не тепер зіткнулись з фінансовими проблемами , а ще літом , через борги і зменшили апетити
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