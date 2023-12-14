Бывший главный тренер «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу накануне пообщался с румынской прессой, и среди прочего вспомнил, как в начале ноября покинул пост наставника «бело-синих».

Отставка Луческу состоялась сразу после поражения «Динамо» от «Шахтера» (0:1) в матче украинской Премьер-лиги, хотя Мирча рассчитывал уйти на победной ноте.

«За день или два до этого я сказал Развану (сыну – прим. ред.), что собираюсь уйти. Я хотел остаться и сыграть этот матч с «Шахтером». Я начал с «Шахтером» и закончил с «Шахтером». К сожалению, я не выиграл. Я бы хотел закончить победой над ними», - цитирует Луческу Digi Sport со ссылкой на sport.ro.

В настоящий момент Мирча Луческу находится в Греции, где сегодня планирует посетить матч ПАОК – ХИК. Наставником греческой команды является сын Мирчи Разван Луческу.