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  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Хотел закончить победой над Шахтером»
Украина. Премьер лига
14 декабря 2023, 12:34 |
1479
11

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Хотел закончить победой над Шахтером»

Признание румынского наставника, которое вряд ли понравится Ахметову, Палкину и Срне

14 декабря 2023, 12:34 |
1479
11
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Хотел закончить победой над Шахтером»
sport.ro. Мирча Луческу

Бывший главный тренер «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу накануне пообщался с румынской прессой, и среди прочего вспомнил, как в начале ноября покинул пост наставника «бело-синих».

Отставка Луческу состоялась сразу после поражения «Динамо» от «Шахтера» (0:1) в матче украинской Премьер-лиги, хотя Мирча рассчитывал уйти на победной ноте.

«За день или два до этого я сказал Развану (сыну – прим. ред.), что собираюсь уйти. Я хотел остаться и сыграть этот матч с «Шахтером». Я начал с «Шахтером» и закончил с «Шахтером». К сожалению, я не выиграл. Я бы хотел закончить победой над ними», - цитирует Луческу Digi Sport со ссылкой на sport.ro.

В настоящий момент Мирча Луческу находится в Греции, где сегодня планирует посетить матч ПАОК – ХИК. Наставником греческой команды является сын Мирчи Разван Луческу.

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Мирча Луческу Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер чемпионат Украины по футболу
Источник Digisport.ro
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Комментарии 11
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Бензар Євген
Я теж маю чверть ромської крові, материнська моя лінія циганська. Прадід Єлисей ще коней крав як мій дядько мені казав.
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+1
Бензар Євген
Поміж іншим панове, я з дитинства виріс у Макіївці, у Донецьку юрфак ДонГУ закінчив. 30 рочків прожив серед тих довбодятлів зомбованих руснею яких нібито не поставиш на коліна але як виявилось можна рачки ставити отим ординцям. Де ваші земелі мої ахметки та інші ваші вподобайки які обіцяли що ніколи ніколи вас дуройобів не покинуть і будуть завжди з вами?
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+1
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Бензар Євген
Мірча Михайловичу підніміть праву свою руку, потім одразу киньте її до полу різко і скажіть отим усім хейтерам одразу: Пішли ви всі в дупу! Мірча, Ви найкращий! Дякуємо Вам цигане за все добро що створили українському футболу!
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Бензар Євген
Мірча Михайловичу, вбачається образа велика у Вас на ахмєта. То ваші питання але те що Ви зробили для України то взагалі неможливо ані з чим порівняти! Ви Мірча найкращий і дай Вам ромале усього найкращого! Ви унікум!
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0
Swed
Это было ясно и без ракии, которую он теперь кружками пьёт.
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-2
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