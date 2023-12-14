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  4. Обидчик Шахтера – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ
Лига чемпионов
14 декабря 2023, 10:25 |
120
0

Обидчик Шахтера – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

На приз претендуют четыре игрока

14 декабря 2023, 10:25 |
120
0
Обидчик Шахтера – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ
УЕФА. Галено

УЕФА объявила четырех претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиги чемпионов. На награду претендует Вандерсон Галено из «Порту», на счету которого дубль в матче с «Шахтером» (5:3).

Кроме него, на награду претендуют два игрока мадридских клубов – Хоселу из «Реала» и Лино из «Атлетико», и легендарный вингер «Бенфики» Анхель Ди Мария, который забил прямым ударом с углового в матче с «РБ Зальцбург».

Голосовать за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов можно на официальном сайте УЕФА.

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УЕФА Лига чемпионов Вендерсон Галено Хоселу Анхель Ди Мария Порту - Шахтер Порту
Источник УЕФА
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