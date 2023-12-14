Лига чемпионов14 декабря 2023, 10:25 |
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Обидчик Шахтера – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ
На приз претендуют четыре игрока
14 декабря 2023, 10:25 |
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УЕФА объявила четырех претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиги чемпионов. На награду претендует Вандерсон Галено из «Порту», на счету которого дубль в матче с «Шахтером» (5:3).
Кроме него, на награду претендуют два игрока мадридских клубов – Хоселу из «Реала» и Лино из «Атлетико», и легендарный вингер «Бенфики» Анхель Ди Мария, который забил прямым ударом с углового в матче с «РБ Зальцбург».
Голосовать за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов можно на официальном сайте УЕФА.
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