Обидчик Шахтера – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА объявила четырех претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиги чемпионов. На награду претендует Вандерсон Галено из «Порту», на счету которого дубль в матче с «Шахтером» (5:3).

Кроме него, на награду претендуют два игрока мадридских клубов – Хоселу из «Реала» и Лино из «Атлетико», и легендарный вингер «Бенфики» Анхель Ди Мария, который забил прямым ударом с углового в матче с «РБ Зальцбург».

Голосовать за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов можно на официальном сайте УЕФА.