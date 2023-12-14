Известный украинский агент и владелец ProStar Вадим Шаблий встретится с бывшем представителем интересов Криштиану Роналду в мире футбола Жорже Мендешом.

О встрече с португальским агентом Шаблий сообщил в своем Instagram:

«Вместе с главным футбольным агентом мира Жорже Мендешем побеседовали о планах на будущее. Чувствую, что наше сотрудничество будет полезно», – написал Вадим.

Ранее сообщалось о том, что украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин начал сотрудничество с Мендешем.

Об уходе Лунина из состава королевского клуба слухи ходят уже давно. Дело в том, что наставник «сливочных» Карло Анчелотти, несмотря на качественную игру Андрея в воротах команды, отдает предпочтение конкуренту Лунина по позиции Кепе Аррисабалаге, который уже восстановился после повреждения.

ФОТО. Обговаривали трансфер Лунина? Шаблий встретился с экс-агентом Роналду