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  4. ФОТО. Обговаривали трансфер Лунина? Шаблий встретился с экс-агентом Роналду
Испания
14 декабря 2023, 07:05 | Обновлено 14 декабря 2023, 07:06
473
0

ФОТО. Обговаривали трансфер Лунина? Шаблий встретился с экс-агентом Роналду

Владелец агентства ProStar обговорил планы на будущее с Жорже Мендешем

14 декабря 2023, 07:05 | Обновлено 14 декабря 2023, 07:06
473
0
ФОТО. Обговаривали трансфер Лунина? Шаблий встретился с экс-агентом Роналду
Instagram. Вадим Шаблий

Известный украинский агент и владелец ProStar Вадим Шаблий встретится с бывшем представителем интересов Криштиану Роналду в мире футбола Жорже Мендешом.

О встрече с португальским агентом Шаблий сообщил в своем Instagram:

«Вместе с главным футбольным агентом мира Жорже Мендешем побеседовали о планах на будущее. Чувствую, что наше сотрудничество будет полезно», – написал Вадим.

Ранее сообщалось о том, что украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин начал сотрудничество с Мендешем.

Об уходе Лунина из состава королевского клуба слухи ходят уже давно. Дело в том, что наставник «сливочных» Карло Анчелотти, несмотря на качественную игру Андрея в воротах команды, отдает предпочтение конкуренту Лунина по позиции Кепе Аррисабалаге, который уже восстановился после повреждения.

ФОТО. Обговаривали трансфер Лунина? Шаблий встретился с экс-агентом Роналду

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Вадим Шаблий Жорже Мендеш Криштиану Роналду фото Андрей Лунин Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Instagram
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