И Шахтер. Кто был бы участником плей-офф ЛЧ 2023/24 при новом формате?
Донецкая команда набрала 9 очков в группе С главного еврокубкового турнира
13 декабря состоялся матч последнего 6-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами «Порту» и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «драконов».
Украинский клуб не сумел пробиться в плей-офф главного еврокубкового турнира и весной продолжит выступления в Лиге Европы.
В квартете С, играя вместе с «Барселоной», «Порту» и «Антверпеном», «горняки» набрали 9 очков из 18 возможных, заняв третью строчку.
Интересно, что при новом формате ЛЧ, который будет введен в сезоне 2024/25, такой результат «Шахтера» (речь про 9 очков) позволил бы команде выйти в 1/16 финала соревнований.
Таблица Лиги чемпионов 2023/24 с учетом нового формата и количества набранных очков в групповом этапе этого розыгрыша:
- Манчестер Сити
- Реал
- Бавария
- Атлетико
- Арсенал
- Порту
- Барселона
- Реал Сосьедад
- РБ Лейпциг
- Интер
- Боруссия Дортмунд
- Наполи
- Лацио
- Шахтер
- ПСВ
- ПСЖ
- Копенгаген
- Милан
- Ланс
- Фейеноорд
- Ньюкасл
- Галатасарай
- Манчестер Юнайтед
- Бенфика
- РБ Зальцбург
- Янг Бойз
- Брага
- Селтик
- Антверпен
- Унион Берлин
- Севилья
- Црвена Звезда
- +4 команды (дополнительная места)
С сезона 2024/25 36 клубов будут участвовать в основном этапе Лиги чемпионов (бывший групповой этап), что даст возможность еще четырем командам соревноваться с лучшими командами Европы. Эти 36 клубов будут играть в одной лиге, в которой все будут конкурировать друг с другом.
Первые 8 мест выйдут в 1/8 финала, а клубы, занявшие 9-24 места попадут в 1/16 финала.
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