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Лига чемпионов
14 декабря 2023, 06:39 |
1562
0

И Шахтер. Кто был бы участником плей-офф ЛЧ 2023/24 при новом формате?

Донецкая команда набрала 9 очков в группе С главного еврокубкового турнира

14 декабря 2023, 06:39 |
1562
0
И Шахтер. Кто был бы участником плей-офф ЛЧ 2023/24 при новом формате?
Getty Images/Global Images Ukraine

13 декабря состоялся матч последнего 6-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами «Порту» и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «драконов».

Украинский клуб не сумел пробиться в плей-офф главного еврокубкового турнира и весной продолжит выступления в Лиге Европы.

В квартете С, играя вместе с «Барселоной», «Порту» и «Антверпеном», «горняки» набрали 9 очков из 18 возможных, заняв третью строчку.

Интересно, что при новом формате ЛЧ, который будет введен в сезоне 2024/25, такой результат «Шахтера» (речь про 9 очков) позволил бы команде выйти в 1/16 финала соревнований.

Таблица Лиги чемпионов 2023/24 с учетом нового формата и количества набранных очков в групповом этапе этого розыгрыша:

  1. Манчестер Сити
  2. Реал
  3. Бавария
  4. Атлетико
  5. Арсенал
  6. Порту
  7. Барселона
  8. Реал Сосьедад
  9. РБ Лейпциг
  10. Интер
  11. Боруссия Дортмунд
  12. Наполи
  13. Лацио
  14. Шахтер
  15. ПСВ
  16. ПСЖ
  17. Копенгаген
  18. Милан
  19. Ланс
  20. Фейеноорд
  21. Ньюкасл
  22. Галатасарай
  23. Манчестер Юнайтед
  24. Бенфика
  25. РБ Зальцбург
  26. Янг Бойз
  27. Брага
  28. Селтик
  29. Антверпен
  30. Унион Берлин
  31. Севилья
  32. Црвена Звезда
  • +4 команды (дополнительная места)

С сезона 2024/25 36 клубов будут участвовать в основном этапе Лиги чемпионов (бывший групповой этап), что даст возможность еще четырем командам соревноваться с лучшими командами Европы. Эти 36 клубов будут играть в одной лиге, в которой все будут конкурировать друг с другом.

Первые 8 мест выйдут в 1/8 финала, а клубы, занявшие 9-24 места попадут в 1/16 финала.

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Источник Sport.ua
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