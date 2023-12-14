Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТЕПАНЕНКО: «В следующем сезоне будет играть в ЛЧ команда, выигравшая УПЛ?»
Лига чемпионов
14 декабря 2023, 03:11 |
548
1

СТЕПАНЕНКО: «В следующем сезоне будет играть в ЛЧ команда, выигравшая УПЛ?»

Тарас заявил, что при новом формате ЛЧ будет проще пройти как можно дальше

14 декабря 2023, 03:11 |
548
1
СТЕПАНЕНКО: «В следующем сезоне будет играть в ЛЧ команда, выигравшая УПЛ?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

13 декабря состоялся матч последнего 6-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами «Порту» и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «драконов».

После завершения встречи полузащитник донецкого клуба Тарас Степаненко прокомментировал поражение «горняков».

Футболист также прокомментировал изменения в формате главного еврокубкового турнира:

– Это был последний матч группы ЛЧ в старом формате. Будете скучать по нему?

– А в каком формате больше шансов пройти дальше?

– Еще не знаю.

– Всегда что-то новое, надо привыкать. Если больше команд – больше возможностей командам более низкого уровня играть в турнире такого масштаба. Это говорит о том, что конкуренция среди таких команд будет не столь высока. Шансов пройти будет больше. Для нас это хорошо. Но для этого нужно еще… В следующем сезоне еще будет играть в ЛЧ команда, которая выиграет чемпионат Украины?

– Если «Шахтер» – да, если другая – возможно, нет.

– Надо болеть за «Шахтер», чтобы была. Поэтому будем стараться добывать хороший результат.

С сезона 2024/25 36 клубов будут участвовать в основном этапе Лиги чемпионов (бывший групповой этап), что даст возможность еще четырем командам соревноваться с лучшими командами Европы. Эти 36 клубов будут играть в одной лиге, в которой все будут конкурировать друг с другом.

Шахтер» имеет высокие шансы воспользоваться новым правилом УЕФА и попасть напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов 2024/25.

«Шахтеру» нужно, чтобы выполнились такие условия:

  • Обязательно следует выиграть чемпионат Украины 2023/24
  • Победитель ЛЧ 2023/24 должен занять в своем национальном чемпионате высокое место – в зоне попадания в ЛЧ
  • «Копенгаген», «Славия» Прага и «Динамо» Загреб не должны обогнать «Шахтер» в 5-летнем клубном рейтинге

По теме:
ГАЛЕНО: «В очередной раз оформил дубль Шахтеру. Никогда не играем на ничью»
Ньюкасл – Милан – 1:2. Сороки пролетели мимо евровесны. Видео голов и обзор
Тренер Порту оценил матч с Шахтером в Лиге чемпионов и похвалил горняков
Тарас Степаненко Шахтер Донецк Лига чемпионов Порту Порту - Шахтер
Источник Трибуна
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заслужил повышение. Тренер Жироны может возглавить испанский гранд
Футбол | 13 декабря 2023, 20:17 8
Заслужил повышение. Тренер Жироны может возглавить испанский гранд
Заслужил повышение. Тренер Жироны может возглавить испанский гранд

Мичел может стать тренером «Барселоны»

Унион Берлин – Реал Мадрид – 2:3. Как пропускал Кепа. Видео голов и обзор
Футбол | 13 декабря 2023, 03:50 0
Унион Берлин – Реал Мадрид – 2:3. Как пропускал Кепа. Видео голов и обзор
Унион Берлин – Реал Мадрид – 2:3. Как пропускал Кепа. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Лиги чемпионов

ПУШИЧ: «Все просто. Порту забил 5, а мы – 3. Горжусь этой молодой командой»
Футбол | 14.12.2023, 01:44
ПУШИЧ: «Все просто. Порту забил 5, а мы – 3. Горжусь этой молодой командой»
ПУШИЧ: «Все просто. Порту забил 5, а мы – 3. Горжусь этой молодой командой»
Болельщики вернутся на трибуны. Минмолодьспорта разработало особый план
Футбол | 13.12.2023, 20:19
Болельщики вернутся на трибуны. Минмолодьспорта разработало особый план
Болельщики вернутся на трибуны. Минмолодьспорта разработало особый план
Иан РАЙТ: «Мудрик? Он просто бежит со скоростью 100 миль в час»
Футбол | 13.12.2023, 13:31
Иан РАЙТ: «Мудрик? Он просто бежит со скоростью 100 миль в час»
Иан РАЙТ: «Мудрик? Он просто бежит со скоростью 100 миль в час»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Лига конференций без динамо
Конечно вся Украина за Шахтёр,а не за клубы  которые берут с проглотом ещё в квалификации от  всяких там непонятных  с позором в  ЛкЕ позоря какой год Украину 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Президент УЕФА Чеферин провел телефонный разговор с Зеленским
Президент УЕФА Чеферин провел телефонный разговор с Зеленским
12.12.2023, 17:44 11
Футбол
Суркис возвращается на исходную, или Клуб динамовских сердец версии 2.0
Суркис возвращается на исходную, или Клуб динамовских сердец версии 2.0
12.12.2023, 13:49 106
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: «Две сумасшедшие минуты перевернули игру с ног на голову»
АНЧЕЛОТТИ: «Две сумасшедшие минуты перевернули игру с ног на голову»
13.12.2023, 06:27
Футбол
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании
С кем сыграют Довбик, Цыганков, Лунин? Жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании
12.12.2023, 18:20
Футбол
ESPN обновил рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
ESPN обновил рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
13.12.2023, 18:43 1
Бокс
Без Зинченко. Арсенал завершил групповой этап Лиги чемпионов
Без Зинченко. Арсенал завершил групповой этап Лиги чемпионов
12.12.2023, 21:43 2
Футбол
Будут компенсации. Киевстар сообщил, когда ждать восстановления связи
Будут компенсации. Киевстар сообщил, когда ждать восстановления связи
13.12.2023, 04:40
Война
Лунина летом хотел купить титулованный европейский клуб. Андрей отказал
Лунина летом хотел купить титулованный европейский клуб. Андрей отказал
12.12.2023, 10:18 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем