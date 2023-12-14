СТЕПАНЕНКО: «В следующем сезоне будет играть в ЛЧ команда, выигравшая УПЛ?»
Тарас заявил, что при новом формате ЛЧ будет проще пройти как можно дальше
13 декабря состоялся матч последнего 6-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами «Порту» и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «драконов».
После завершения встречи полузащитник донецкого клуба Тарас Степаненко прокомментировал поражение «горняков».
Футболист также прокомментировал изменения в формате главного еврокубкового турнира:
– Это был последний матч группы ЛЧ в старом формате. Будете скучать по нему?
– А в каком формате больше шансов пройти дальше?
– Еще не знаю.
– Всегда что-то новое, надо привыкать. Если больше команд – больше возможностей командам более низкого уровня играть в турнире такого масштаба. Это говорит о том, что конкуренция среди таких команд будет не столь высока. Шансов пройти будет больше. Для нас это хорошо. Но для этого нужно еще… В следующем сезоне еще будет играть в ЛЧ команда, которая выиграет чемпионат Украины?
– Если «Шахтер» – да, если другая – возможно, нет.
– Надо болеть за «Шахтер», чтобы была. Поэтому будем стараться добывать хороший результат.
С сезона 2024/25 36 клубов будут участвовать в основном этапе Лиги чемпионов (бывший групповой этап), что даст возможность еще четырем командам соревноваться с лучшими командами Европы. Эти 36 клубов будут играть в одной лиге, в которой все будут конкурировать друг с другом.
Шахтер» имеет высокие шансы воспользоваться новым правилом УЕФА и попасть напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов 2024/25.
«Шахтеру» нужно, чтобы выполнились такие условия:
- Обязательно следует выиграть чемпионат Украины 2023/24
- Победитель ЛЧ 2023/24 должен занять в своем национальном чемпионате высокое место – в зоне попадания в ЛЧ
- «Копенгаген», «Славия» Прага и «Динамо» Загреб не должны обогнать «Шахтер» в 5-летнем клубном рейтинге
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