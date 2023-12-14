СТЕПАНЕНКО: «В следующем сезоне будет играть в ЛЧ команда, выигравшая УПЛ?»

13 декабря состоялся матч последнего 6-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами «Порту» и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «драконов».

После завершения встречи полузащитник донецкого клуба Тарас Степаненко прокомментировал поражение «горняков».

Футболист также прокомментировал изменения в формате главного еврокубкового турнира:

– Это был последний матч группы ЛЧ в старом формате. Будете скучать по нему?

– А в каком формате больше шансов пройти дальше?

– Еще не знаю.

– Всегда что-то новое, надо привыкать. Если больше команд – больше возможностей командам более низкого уровня играть в турнире такого масштаба. Это говорит о том, что конкуренция среди таких команд будет не столь высока. Шансов пройти будет больше. Для нас это хорошо. Но для этого нужно еще… В следующем сезоне еще будет играть в ЛЧ команда, которая выиграет чемпионат Украины?

– Если «Шахтер» – да, если другая – возможно, нет.

– Надо болеть за «Шахтер», чтобы была. Поэтому будем стараться добывать хороший результат.

С сезона 2024/25 36 клубов будут участвовать в основном этапе Лиги чемпионов (бывший групповой этап), что даст возможность еще четырем командам соревноваться с лучшими командами Европы. Эти 36 клубов будут играть в одной лиге, в которой все будут конкурировать друг с другом.

Шахтер» имеет высокие шансы воспользоваться новым правилом УЕФА и попасть напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов 2024/25.

«Шахтеру» нужно, чтобы выполнились такие условия: