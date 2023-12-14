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  4. СТЕПАНЕНКО: Как разбирали Порту, так и получилось. В ЛЕ может попасться топ
Лига чемпионов
14 декабря 2023, 02:15 |
308
0

СТЕПАНЕНКО: Как разбирали Порту, так и получилось. В ЛЕ может попасться топ

Полузащитник «Шахтера» прокомментировал поражение в матче ЛЧ против «Порту»

14 декабря 2023, 02:15 |
308
0
СТЕПАНЕНКО: Как разбирали Порту, так и получилось. В ЛЕ может попасться топ
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

13 декабря состоялся матч последнего 6-го тура Лиги чемпионов в группе С между командами «Порту» и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу «драконов».

После завершения встречи полузащитник донецкого клуба Тарас Степаненко прокомментировал поражение «горняков»:

– Как разбирали команду, так оно и получилось. Но, к сожалению, они воспользовались ошибками, которые у нас были, и выиграли матч. С такими командами на таком уровне, когда матчи практически на вылет – здесь уже не до того, кто красивее играет, а кто практичнее, кто совершает меньше ошибок.

Есть положительный момент – играли до конца, были моменты, бились, в принципе забили три мяча. Но очень многое пропустили. Если так считать – три гола после наших же ошибок. Это опыт, но хотелось бы нашим солдатам.

– В вашей карьере были матчи с такими результатами в еврокубках?

– Были 4:3 с «Реалом». Думаю, это одна такая игра, когда забивали так много мячей. Было много матчей, когда забивали по четыре, но мы, а не нам.

– Настроение какое?

– Честно говоря, такое. Можно сказать, что задачи-минимум выполнили, прошли в Лигу Европы, но, честно говоря, разочарованы, потому что хотелось еще больше добиться. Считаю, в матче на выезде из «Порту» могли сыграть где-нибудь лучше и увереннее.

– Как оцените игру Сикана?

– Он прибавляет, он мне нравится. Сейчас ему больше доверяют, он играет, забивает. Он должен развиваться каждый день, в каждом матче, но есть куда расти. В этом сезоне ему больше начали доверять – мне кажется, он добавил.

– Не смотрели еще соперников в ЛЕ?

– Нет, не смотрел, только вышел из раздевалки. Уж там распишут.

– Там может быть Де Дзерби с «Брайтоном».

– Здорово. В Лиге Европы сейчас тоже очень высокий класс команды. Но из памяти и опыта очень важно пройти первую команду. Если проходишь – там могут выпады соперники более или менее среднего уровня. А вот на первом этапе сеяные и несеяные. Если будешь несеянным – может попасться гранд европейского футбола.

Будем смотреть и работать. Думаю, зимой проведут хорошую работу. Есть куда расти, развиваться. Думаю, команда может и нужно прибавлять. А это главный тренер видит, будем работать, – сказал Степаненко.

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Тарас Степаненко Лига чемпионов Лига Европы Шахтер Донецк Порту Порту - Шахтер
Источник Трибуна
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