Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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13 декабря 2023, 17:59 |
505
2

ВИДЕО. Алиеву «прилетело» за статус УБД, экс-футболист жестко ответил

Александр отметил, что остался в Украине, когда многие убегали после начала войны

13 декабря 2023, 17:59 |
505
2
ВИДЕО. Алиеву «прилетело» за статус УБД, экс-футболист жестко ответил
Instagram. Александр Алиев

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев вынужден был удалить со своей страницы в Instagram пост о том, что он был удостоен статуса участника боевых действий (УБД) с получением соответствующего удостоверения.

Сделал это спортсмен после шквала критики, который обрушился на него в комментариях. Правда, Алиев не стал медлить и записал жесткий ответ всем недовольным.

«Хочу сказать следующие слова пи***асам о том, что я выставил у себя сегодня на странице. Да, потом я удалил, но прочел комментарии, где спрашивают за что ему дали, как.

Я написал: «Первые месяцы войны просто так не прошли". И мне очень приятно, что меня сегодня наградили. Хочу вам сказать, ган***чики, тогда, когда началась полномасштабная война, что-то вы все были на дорогах и начали с***ываться: кто на запад Украины, кто в Европу. А я остался здесь, потому что я украинец. Именно здесь, в Украине, я стал Алиевым. И благодаря киевскому «Динамо» я встал и начал защищать нашу страну. А вы сейчас уже начали кукарекать», – отметил Алиев.

Внимание! Видео 18+

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Александр Алиев Динамо Киев российско-украинская война сборная Украины по футболу
Источник Instagram
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Комментарии 2
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NikoKam1969
 Ти ніколи не був сцикуном. Молодець Саня. 
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И шо?   Целовать тебя в ухо, что ты в Украине?   Нас тут ещё где то 25 млн. в Украине.  А статус надо подтверждать каждый день.  Пока целый и не контужен.   Бери РПГ и на Работино.
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