ВИДЕО. Алиеву «прилетело» за статус УБД, экс-футболист жестко ответил

Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев вынужден был удалить со своей страницы в Instagram пост о том, что он был удостоен статуса участника боевых действий (УБД) с получением соответствующего удостоверения.

Сделал это спортсмен после шквала критики, который обрушился на него в комментариях. Правда, Алиев не стал медлить и записал жесткий ответ всем недовольным.

«Хочу сказать следующие слова пи***асам о том, что я выставил у себя сегодня на странице. Да, потом я удалил, но прочел комментарии, где спрашивают за что ему дали, как.

Я написал: «Первые месяцы войны просто так не прошли". И мне очень приятно, что меня сегодня наградили. Хочу вам сказать, ган***чики, тогда, когда началась полномасштабная война, что-то вы все были на дорогах и начали с***ываться: кто на запад Украины, кто в Европу. А я остался здесь, потому что я украинец. Именно здесь, в Украине, я стал Алиевым. И благодаря киевскому «Динамо» я встал и начал защищать нашу страну. А вы сейчас уже начали кукарекать», – отметил Алиев.

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