ФОТО. Алиев получил удостоверение участника боевых действий

Бывший игрок «Динамо» Киев и сборной Украины Александр Алиев опубликовал в социальных сетях фото, на котором видно, что он получил удостоверение участника боевых действий.

«Первые дни войны зря не прошли», – написал Алиев в инстаграме.

Отметим, что Александр Алиев с первых дней полномасштабного вторжения армии рф пошел в тероборону, а позже говорил, что уже находится в рядах ВСУ.