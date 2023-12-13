Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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  4. ФОТО. Алиев получил удостоверение участника боевых действий
Чемпионат Украины
13 декабря 2023, 14:04 |
1717
6

ФОТО. Алиев получил удостоверение участника боевых действий

Бывший игрок «Динамо» опубликовал фотографию с подтверждением

13 декабря 2023, 14:04 |
1717
6
ФОТО. Алиев получил удостоверение участника боевых действий
Инстаграм Александра Алиева

Бывший игрок «Динамо» Киев и сборной Украины Александр Алиев опубликовал в социальных сетях фото, на котором видно, что он получил удостоверение участника боевых действий.

«Первые дни войны зря не прошли», – написал Алиев в инстаграме.

Отметим, что Александр Алиев с первых дней полномасштабного вторжения армии рф пошел в тероборону, а позже говорил, что уже находится в рядах ВСУ.

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Александр Алиев российско-украинская война фото
Источник Instagram
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Комментарии 6
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AndiM
А у пятава та інших шаХраїв є фото де вони либляться з сєпарами. Так хто ж клон тоді?
Ответить
0
Remark
І скільки ще таких "учасників бойових дій"???
По-перше, такі відзнаки або посвідчення (точніше кажучи) применшують звитягу хлопців, що реально воювали! Десь в Бахмуті чи в інших гарячих точках.
По-друге, це по суті, так би мовити, відстрочка від подальшої мобілізації та моральна сторона, коли будуть мірятись "мужик ти чи ні" (я ж воював, в мене є посвідчення).
По-третє, дуже багато людей, які реально воювали, наразі не можуть отримати таке посвідчення чи інші, що дозволяють їм отримувати деякі пільги від держави. А тут чувак, який далі Окружної не виїздив отримує! Це ще один приклад того, яка в нас по самі вуха корумпована, при чому аморальна корумпована, країна.
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0
Український Крим
Радий за Саню! Хотілось би, щоб решта наших бійців теж отримали, адже багато хто на жаль досі не може вибити
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-1
Bimbа Joe
Под Бахмутом или Авдеевкой воевал... Клоун.
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-3
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