Чемпионат Украины13 декабря 2023, 14:04 |
1717
6
ФОТО. Алиев получил удостоверение участника боевых действий
Бывший игрок «Динамо» опубликовал фотографию с подтверждением
13 декабря 2023, 14:04 |
1717
6
Бывший игрок «Динамо» Киев и сборной Украины Александр Алиев опубликовал в социальных сетях фото, на котором видно, что он получил удостоверение участника боевых действий.
«Первые дни войны зря не прошли», – написал Алиев в инстаграме.
Отметим, что Александр Алиев с первых дней полномасштабного вторжения армии рф пошел в тероборону, а позже говорил, что уже находится в рядах ВСУ.
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По-перше, такі відзнаки або посвідчення (точніше кажучи) применшують звитягу хлопців, що реально воювали! Десь в Бахмуті чи в інших гарячих точках.
По-друге, це по суті, так би мовити, відстрочка від подальшої мобілізації та моральна сторона, коли будуть мірятись "мужик ти чи ні" (я ж воював, в мене є посвідчення).
По-третє, дуже багато людей, які реально воювали, наразі не можуть отримати таке посвідчення чи інші, що дозволяють їм отримувати деякі пільги від держави. А тут чувак, який далі Окружної не виїздив отримує! Це ще один приклад того, яка в нас по самі вуха корумпована, при чому аморальна корумпована, країна.