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  4. Олег ШАНДРУК: «Хотел бы, чтобы Верес играл в страстный футбол»
Украина. Премьер лига
13 декабря 2023, 16:08 |
141
0

Олег ШАНДРУК: «Хотел бы, чтобы Верес играл в страстный футбол»

Новый тренер «Вереса» – о своих задачах

13 декабря 2023, 16:08 |
141
0
Олег ШАНДРУК: «Хотел бы, чтобы Верес играл в страстный футбол»
ФК Верес. Олег Шандрук

Олег Шандрук прокомментировал свое назначение на должность главного тренера «Вереса»:

«Президент клуба Иван Алексеевич Надеин спросил мое мнение, мы пообщались. Я понял, что Верес рассчитывает на Шандрука, что Шандруку дают шанс. Сейчас я этот шанс пытаюсь использовать.

Сейчас команда в непростом турнирном положении. Но я люблю футбол. Люблю «Верес». И уже преодолев определенные ступеньки украинского футбола, детско-юношеского и взрослого - нужно браться за серьезные вызовы. Я люблю футбол за страсть. И хотел бы, чтобы «Верес» играл в страстный футбол.

Хочу попросить сейчас о поддержке болельщиков. Потому что я понимаю, как трудно было Сергею Лавриненко. Возможно? именно поддержки болельщиков не хватило для достижения результата. Мы хотим, чтобы болельщики видели огонь и страсть в глазах футболистов и хотим зажечь эту страсть у болельщиков. Сейчас испытываю двоякие эмоции. Очень приятно, что мне доверяют первую команду. Это значит, что я качественно работал с командой U-19. Но также мне очень жаль прощаться с юношеской командой».

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Источник ФК Верес
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