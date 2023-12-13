Андрей ПОЛУНИН: «Надеюсь, что Шахтер сумеет удивить Порту»

13 декабря в заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов футболистам «Шахтера» в гостях надо побеждать «Порту», чтобы пробиться в плей-офф очень престижного турнира.

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Андрей Полунин в разговоре с корреспондентом Sport.ua оценил шансы соперников в сегодняшнем противостоянии в Португалии:

- Надо верить в чудеса. Кто мог предсказать, что скромная «Жирона» с украинцами Виктором Цыганковым и Артемом Довбыком в составе на выезде уверенно победит в Ла Лиге прославленную «Барселону» или, что малоизвестный датский «Копенгаген» пробьется в плей-офф Лиги чемпионов, а легендарный английский «Манчестер Юнайтед» вообще досрочно сойдет с еврокубковой дистанции? Очень надеюсь, что сегодня и наш «Шахтер» сумеет удивить футболистов «Порту» и достигнет положительного результата.

- Тогда уточните, какие по Вашему мнению, факторы могут поспособствовать победе «горняков«?

- Знаете, мне понравилось, что на предматчевой пресс-конференции главный тренер «Шахтера» Марино Пушич акцентировал внимание на том, что сегодня на поле выйдут только те, кто будут готовы на 100 процентов не только в игровом аспекте, но и психологически. Я верю, что мотивация у «горняков» будет выше.

Во-вторых, в футболе фамилии уже давно не имеют первостепенного значения. Это недавно доказывал в Лиге чемпионов «Шахтер», когда его именитый соперник – «Барселона» почти не угрожала воротам номинальных хозяев и заслуженно проиграла. Хотя трансферная стоимость игроков испанского гранда была гораздо выше, чем у «горняков». А все потому, что «Шахтер» взял на вооружение эффективную тактику, когда каждый игрок четко знал свой маневр. Надеюсь, что при подготовке дончане скрупулезно изучили сильные и слабые стороны португальского клуба и остановятся на правильной схеме. Еще один «козырь» гостей – хорошая организация игры в последних матчах, в чем заслуга нового рулевого Марино Пушича. Говорят, что соперник играет так, как то ему позволяешь. Склоняюсь к тому, что сегодняшний поединок пройдет по сценарию «горняков».

То, что дончан устроит только победа, заставит их с максимальной концентрацией действовать уже с первых минут. Это плюс для «Шахтера». Также многое будет зависеть от того будет ли забит быстрый гол. Как видите, есть немало составляющих, которые могут повлиять на итоговый результат. И хотя большинство экспертов фаворитом считает «Порту», я верю в чудеса.

- Сегодняшних соперников объединяет то, что они получают серьезные дивиденды от продажи своих «звезд».

- Вы правы. Можно не сомневаться, что поединок в Порту будет своеобразной витриной чего стоят на самом деле лидеры обеих команд. К их игре обязательно будет приковано внимание скаутов более именитых и богатых клубов. Это прекрасно осознают футболисты и это только подогревает интерес к противостоянию. Очень хочется, чтобы «Шахтер» взял верх – 1:0, а победный гол забил Георгий Судаков, за которым уже выстроилась целая очередь потенциальных покупателей.