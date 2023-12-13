Нападение на судью в Турции – не случайность. Такой инцидент давно назревал

Когда в понедельник президент «Анкарагюджу» Фарук Коджа вышел на поле и ударил судью Халила Умута Мелера по голове, реакция была шоковой.

Хикмет Караман, однако, был удивлен меньше. За последние годы Караман несколько раз был тренером «Анкарагюджу», в последний раз – в 2021 году, а это значит, что он имел уникальное удовольствие работать с Коджей. И, по словам Карамана, это был не единичный случай.

«Фарук Коджа напал на меня с кулаками, когда я тренировал «Анкарагюджу», – заявил Караман в эфире турецкого телевидения вскоре после инцидента. «Тогда я ничего не сказал по этому поводу, но сейчас говорю».

Не только эти обвинения Карамана наводили на мысль о том, что инцидент, произошедший в понедельник вечером, назревал. Он казался почти неизбежным, учитывая разлагающую культуру, которая пронизывает футбол, и особенно Турцию, когда речь идет о судьях.

Это история 24 часов, в течение которых турецкий футбол погрузился в хаос.

Нападение на Мелера произошло вскоре после того, как «Анкарагюджу» сыграл вничью 1:1 с «Ризеспором». Это был спорный матч, в котором были отмененный гол и красная карточка для «Анкарагюджу», а также позднее удаление для «Ризеспора», но все разгорелось на 97-й минуте, когда «Ризеспор» сравнял счет усилиями Адольфо Гаича.

Вскоре после этого Мелер дал финальный свисток и вместе с одним из своих помощников встал у линии штрафной. В этот момент на поле выскочил Коджа и, несмотря на попытки коллеги сдержать его, нанес Мелеру удар правой рукой в левую скулу, от которого тот сразу же упал на землю.

Двое других мужчин, одетых в обычную одежду, а не в клубную, зашли с другой стороны и начали пинать Мелера, пока он лежал на земле, а игроки, тренеры и официальные лица образовали оцепление вокруг пострадавшего рефери.

С огромным синяком и отеком под глазом Мелер был доставлен в больницу в Анкаре, столице Турции, где его оставили на ночь. Коджа тоже попал в больницу: у него проблемы с сердцем и диабет.

Там Коджа был допрошен полицией, после чего его отвезли в местный полицейский участок. Двое других мужчин, имена которых не были названы, также были взяты под стражу. Предполагается, что они проникли на поле из VIP-секции стадиона.

Поначалу Коджа не раскаивался в содеянном.

«Я понял, в чем меня обвиняют», – сказал он. «Я дал показания по этому поводу в прокуратуре и полиции. Я повторю эти заявления в точности. Я абсолютно не согласен с обвинениями в мой адрес.

Этот инцидент произошел из-за неправильных решений рефери и провокационного поведения. Моим намерением было словесно отреагировать на судью и плюнуть ему в лицо. В этот момент я ударил рефери по лицу. Пощечина не привела к перелому.



Getty Images/Global Images Ukraine

После моей пощечины рефери стоял примерно 5-10 секунд, а затем бросился на землю. Из-за моего сердечного заболевания меня немедленно удалили с места происшествия. Я не знаю о других происшествиях, которые имели место. Это все, что я могу сказать».

Врачи Мелера не согласились, подтвердив, что у него небольшой перелом глазницы и небольшое кровотечение, но, к счастью, никаких серьезных травм он не получил.

«Фарук Коджа ударил меня под левый глаз, я упал на землю», – сказал Мелер со своей больничной койки. «Пока я лежал на земле, люди много раз били меня по лицу и другим частям тела. Он сказал мне и моему ассистенту: «Я вас прикончу». Обращаясь ко мне, он сказал: «Я убью тебя». Я подал жалобу на него и других людей. Я не хочу идти на компромисс. Это все, что я могу сказать».

Тем временем в курьезном подтексте высказался главный тренер «Анкарагюджу» Эмре Белозоглу, бывший полузащитник миланского «Интера» и «Ньюкасла». «Я прошу прощения у всех вас за сегодняшний день», – сказал он на своей послематчевой пресс-конференции. «Мне нечего сказать, кроме того, что я очень сожалею». Во вторник появились сообщения о том, что он собирается уйти в отставку, но он остался на своем посту.



Getty Images/Global Images Ukraine. Эмре Белезоглу

Затем начались упреки. Караман выступил со своими обвинениями. Турецкая федерация футбола (TFF), а также европейские и мировые руководящие органы футбола, УЕФА и ФИФА, выступили с заявлениями, осуждающими действия Коджи. «Анкарагюджу» опубликовал в твиттере заявление, в котором говорится, что они «опечалены» и извиняются «перед турецкой футбольной общественностью и всем спортивным сообществом за произошедший печальный инцидент».

Позже вечером TFF объявила, что весь турецкий чемпионат будет приостановлен на неопределенный срок, по крайней мере до встречи, назначенной на среду, на которой будет принято решение о том, что делать дальше. Тренер национальной сборной Винченцо Монтелла осудил «жестокое нападение», а президенты других клубов, в частности Дурсун Озбек из «Галатасарая», также выразили свое возмущение.

Представители профсоюза арбитров Арда Кардеслер и Мете Калкаван заявили, что турецкие судьи «не будут проводить матчи, если не будут приняты радикальные и быстрые решения», предполагая, что даже если TFF захочет продолжить чемпионат, им, возможно, придется пригласить арбитров из-за границы.

Тем временем у больницы Мелера образовалась довольно большая очередь. Министр спорта Турции и глава TFF заглянули к нему, а министр внутренних дел Али Йерликая связал его по телефону с президентом Реджепом Эрдоганом. Мелер, казалось, просто хотел вернуться домой и увидеть своего ребенка, которому всего 10 дней.

Dün akşam MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda menfur bir saldırıya uğrayan hakemimiz Halil Umut Meler’i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik.



Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan hakemimizle telefonda görüşüp, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



Hakemimize,… pic.twitter.com/ASs4LHdSKX — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 12, 2023

К сожалению, в больнице, куда доставили Коджу, появились и другие люди: болельщики «Анкарагюджу», которые прибыли, чтобы поддержать своего президента. Вскоре после инцидента группа болельщиков «Анкарагюджу» выпустила заявление в поддержку президента своего клуба. «Мы поддерживаем Коджу!» – говорилось в нем.

Так продолжалось до обеда вторника, когда «Анкарагюджу» опубликовал заявление Коджи, сообщив, что он подал в отставку.

Коджа заявил, что, что бы ни произошло на поле в понедельник, это «не легитимизирует и не объясняет совершенный мной акт насилия» и что «чтобы предотвратить дальнейшее причинение вреда моему клубу и моей семье», он уходит в отставку. Он извинился перед Мелером, турецкими судьями, болельщиками «Анкарагюджу» и всей страной.

Возможно, Кодже еще придется извиняться. Он родом из Анкары, но у него очень мало опыта в футболе, настолько, что несколько нынешних и бывших руководителей крупных турецких клубов заявили, что никогда не встречались с ним, когда с ними связался The Athletic.

Он стал президентом «Анкарагюджу» в 2021 году, но его биография связана с политикой: он был одним из основателей ПСР, партии Эрдогана, и был одним из членов парламента в 2000-х годах. Официально это не подтверждено, но, судя по сообщениям, его собираются исключить из партии. Когда ваше поведение выходит за рамки дозволенного для авторитарного главы государства вроде Эрдогана, вы понимаете, что облажались.

Забавно, что Коджа чуть больше года назад получил награду за честную игру от TFF. «Я сделаю все возможное, чтобы сохранить дух честной игры», – торжественно заявил он тогда. «Получение этой награды накладывает на нас большую ответственность за те шаги, которые мы будем предпринимать впредь».

Пожалуй, это можно отнести к категории «один шаг вперед, два шага назад».

Вопрос в том, что теперь? Несмотря на его отставку, последствия для «Анкарагюджу» и Коджи будут. Ему грозит длительный запрет на футбольную деятельность от TFF, правила которой предусматривают дисквалификацию на срок до двух лет.



Getty Images/Global Images Ukraine. Фарук Коджа

Но может быть и больше: еще одно положение дисциплинарных правил TFF гласит, что любой человек, признанный виновным в уголовном деле и приговоренный к двум или более годам тюремного заключения, автоматически лишается права заниматься футболом пожизненно.

И это вполне может произойти. «Он может получить от одного до трех лет тюрьмы по обвинению в попытке умышленного нанесения травмы», – говорит турецкий спортивный юрист Анил Динчер. «Но есть и специфическое для футбола правило – если кто-то намеренно пытается нанести травму на футбольном поле, то наказание может увеличиться на 50%. Таким образом, его срок может составить до четырех с половиной лет. Судьи – это как государственные служащие, их нельзя трогать».

Что касается «Анкарагюджу», то кажется неизбежным, что их заставят играть за закрытыми дверями и оштрафуют, но Динчер говорит, что в уставе TFF нет ничего конкретного, что предусматривало бы какое-либо другое наказание, например штраф, снятие очков или запрет на трансферы. Тем не менее, ни один из этих вариантов нельзя исключать.

Однако есть более широкий и менее осязаемый вопрос «Что теперь?». Многие представители турецкого футбола, с которыми пообщался The Athletic, сказали, что речь идет не только о том, что один президент сошел с ума. Складывается ощущение, что этот момент был неизбежен, так как в последние годы резко возросла антисудейская риторика.

Едва ли проходит неделя без того, чтобы официальный представитель какого-либо клуба не заявил, что против них существует некий огромный заговор по непонятным причинам.

Месяц назад чемпионы Суперлиги 2022 года «Трабзонспор» выпустил заявление, в котором заявил, что неблагоприятные решения, принятые против них в матчах с «Галатасараем», «Хатайспором» и «Пендикспором», были «полностью преднамеренными» и что они «не могут назвать это ошибкой судьи». Но в этом нет ничего нового: в феврале 2016 года большая группа болельщиков вышла на улицы с красными карточками в знак протеста против того, что судья Дениз Атеш Битнель удалил четырех их игроков во время матча против «Галатасарая» (поражение 1:2).

Президент «Фенербахче» Али Коч заявил, что «странные судейские ошибки» происходят во всей лиге и что он «потерял терпение» по отношению к TFF. В прошлом Коч утверждал, что судьи пытаются «преградить путь» «Фенербахче» к чемпионскому титулу, а недавно предложил болельщикам, если они видят судей на улице, фотографировать их и вообще не спускать с них глаз.

В прошлом году вице-президент «Галатасарая» Эрден Тимур заявил, что они будут посвящать еженедельную программу на клубном телеканале всем «неправильным» решениям, которые были приняты не в их пользу.

Можно продолжать и дальше, но, безусловно, самый леденящий душу пример появился в 2019 году, когда Хасан Картал, бывший президент «Ризеспора», заявил после поражения от «Галатасарая» со счетом 2:3: «Если бы у меня был пистолет, я бы застрелил судью. Я серьезно. Хорошо, что у меня его не было. Если бы у кого-то был пистолет, они бы его убили».

События понедельника также напомнили об инциденте 2022 года – по совпадению, на том же стадионе «Эрьяман», – когда после матча «Анкарагюджу» – «Бешикташ» болельщик выбежал на поле в явной попытке напасть на судью, пробрался сквозь группу игроков и ударил бывшего нападающего «Эвертона» Дженка Тосуна в спину.



Getty Images/Global Images Ukraine. Жозеф де Соуза

В этот случай вмешался бразильский защитник «Бешикташа» Жозеф де Соуза, который повалил мужчину на землю. Но TFF не похвалила де Соузу и даже не признала, что проблема существует, а отстранила его от игры на один матч. После этого он сказал: «Вы вспомните меня в тот день, когда они убьют игрока... или в тот день, когда они нападут на судью». В конце прошлого сезона он покинул «Бешикташ» и перешел в китайский клуб «Пекин Гуоань».

Есть надежда, что этот инцидент изменит ситуацию; есть страх, что нет, и что люди будут говорить о Мелере и его травмах несколько недель, а затем снова скатятся к токсичной конспирологической риторике.

И это происходит не только в Турции. В современном футболе так много разговоров крутится вокруг судейства, кто и почему ошибается, легкомысленно разбрасываясь обвинениями в коррупции. В Великобритании и других странах судьи уже подвергаются нападкам на низких уровнях.

Несогласие с решениями – это одно, а если культура спорта настолько поглощена судейством, что президент клуба чувствует в себе достаточно сил, чтобы ударить судью по голове, – это совсем другое.

Если вы думаете, что подобное не может произойти где-либо еще, вы почти наверняка ошибаетесь.

Ник Миллер и Адам Левенталь, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух