Пирс Морган упрекнул тен Хага за провал в Лиге чемпионов, упомянув Роналду

Известный британский журналист Пирс Морган «уколол» главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага после поражения от «Баварии» (0:1) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов и вылета «красных дьяволов» из еврокубков.

«Напоминаю: Криштиану Роналду, человек, которого Эрик тен Хаг признал не соответствующим требованиям «Манчестер Юнайтед» год назад, забил 50 голов за клуб и сборную в 2023 году. Больше кого-либо в мире среди профессиональных футболистов», – написал Морган на своей странице в Х (бывшем Twitter).

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» также установил клубный антирекорд в Лиге чемпионов.