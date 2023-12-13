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  4. Пирс Морган упрекнул тен Хага за провал в Лиге чемпионов, упомянув Роналду
Лига чемпионов
13 декабря 2023, 13:21 |
886
0

Пирс Морган упрекнул тен Хага за провал в Лиге чемпионов, упомянув Роналду

Журналист не может простить наставнику конфликт с португальцем

13 декабря 2023, 13:21 |
886
0
Пирс Морган упрекнул тен Хага за провал в Лиге чемпионов, упомянув Роналду
Instagram. Криштиану Роналду и Пирс Морган

Известный британский журналист Пирс Морган «уколол» главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага после поражения от «Баварии» (0:1) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов и вылета «красных дьяволов» из еврокубков.

«Напоминаю: Криштиану Роналду, человек, которого Эрик тен Хаг признал не соответствующим требованиям «Манчестер Юнайтед» год назад, забил 50 голов за клуб и сборную в 2023 году. Больше кого-либо в мире среди профессиональных футболистов», – написал Морган на своей странице в Х (бывшем Twitter).

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» также установил клубный антирекорд в Лиге чемпионов.

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Пирс Морган Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Лига чемпионов Манчестер Юнайтед - Бавария
Источник Twitter
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