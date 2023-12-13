Пирс Морган упрекнул тен Хага за провал в Лиге чемпионов, упомянув Роналду
Журналист не может простить наставнику конфликт с португальцем
Известный британский журналист Пирс Морган «уколол» главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага после поражения от «Баварии» (0:1) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов и вылета «красных дьяволов» из еврокубков.
«Напоминаю: Криштиану Роналду, человек, которого Эрик тен Хаг признал не соответствующим требованиям «Манчестер Юнайтед» год назад, забил 50 голов за клуб и сборную в 2023 году. Больше кого-либо в мире среди профессиональных футболистов», – написал Морган на своей странице в Х (бывшем Twitter).
Напомним, что «Манчестер Юнайтед» также установил клубный антирекорд в Лиге чемпионов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джейсон Канди – об игре украинца
Команда обыграла Эстонию